PERNAMBUCO Em evento solene, Grupo de Executivos do Recife homenageia presidente do Sinduscon Encontro aconteceu em restaurante, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

O Grupo de Executivos do Recife (Gere) homenageou, na tarde desta sexta-feira (26), o engenheiro e atual presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon), Antônio Cláudio Sá Barreto Couto. A celebração que reuniu dezenas de representantes do setor empresarial aconteceu no restaurante Spettus Prime, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital.

A saudação ao homenageado ficou por conta de Jorge Côrte Real, que foi presidente da entidade nos anos 1990. O reconhecimento ao sindicato e ao presidente foi motivado em prol do desenvolvimento e fortalecimento do setor da construção civil na região, além das ações de responsabilidade social desenvolvidas por Antônio, que recebeu das mãos do presidente da Gere, Ricardo Lustosa, o certificado de engajamento nos processos de responsabilidade social.

Para Lustosa, é uma honra poder homenagear o presidente do sindicato de uma catgoria que ele considera como uma das mais importantes para o desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco.

O presidente da Gere, Ricardo Lustosa | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"O Gere tem a grata satisfação de receber o presidente do Sinduscon, Antônio Cláudio Sá Barreto, e o ex-presidente, Jorge Côrte Real, justamente no ano em que [o Gere] completa 59 anos de existência. A homenagem é justa, pelo trabalho e pela seriedade que os dois vêm praticando à frente do Sindicato. Este é um evento muito prestigiado e divulgado nas mídias e jornais tradicionais", disse.

O ex-deputado federal e ex-presidente do Sinduscon por dois mandatos (1993-1995/ 1999-2001), Jorge Côrte Real, pôde, durante a cerimônia, relembrar os tempos de gestão do órgão e ressaltar a amizade e irmandade que tem com Sá Barreto.

Ex-presidente do Sinduscon e ex-deputado federal, Jorge Côrte Real | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Para mim, é uma honra poder, nesta solenidade, homenagear o Sinduscon e o atual presidente, Antônio Cláudio. Foi nessa entidade onde tudo começou para mim. [Antônio] faz um trabalho belíssimo e tem uma atuação extraordinária, na defesa dos interesses da construção civil, aqui em Pernambuco. É uma homenagem excepcional e emblemática", pontuou.

O homenageado do dia, Antônio Cláudio Sá Barreto, também conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco. Ele confessou a gratidão sentida durante a solenidade e acredita que a reverência reafirma o compromisso sindical do órgão fundado em 1941.

Atual presidente do Sinduscon, Antônio Cláudio de Sá Barreto | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"O Sinduscon tem relevância pelos serviços prestados à sociedade, ao Estado e ao setor produtivo de Pernambuco. Eu agradeço muito ao doutor Ricardo Lustosa e a toda sua diretoria pelo reconhecimento, que só faz engrandecer o Sinduscon e nos motiva mais ainda a prosseguir com a nossa batalha de relação entre capital e trabalho, que, hoje, vem sendo desenvolvida com muita habilidade e parceria, para que o futuro seja promissor para todos", destacou ele.

Perfil do homenageado

Filho de José Alvares Coutinho e Maria Gely de Sá Barreto Coutinho, o atual presidente do Sinduscon Antônio Cláudio Sá Barreto tem 71 anos, é casado e natural de Serrita, no Sertão Central de Pernambuco. Ele se formou em engenharia civil pela Universidade Católica de Pernambuco, em 1977. No Sinduscon tem atuações marcantes. Foi diretor de obras públicas por duas gestões, e é o atual presidente do triênio 2023-2025.

