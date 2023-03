Em fase precedente à autorização da Anvisa, nova vacina de gripe é testada em bebês de 6 meses

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta quinta-feira (16), o início do ensaio clínico da última fase de produção da primeira vacina contra quatro cepas do vírus influenza, da gripe. O estudo irá avaliar a segurança da vacina em lactentes e crianças de 6 a 35 meses.

A agência já havia autorizado, em 28 de fevereiro, o reinício do ensaio clínico na versão inicial. A diferença entre o novo processo e o anterior é em relação à idade dos participantes. No primeiro, os pacientes teriam que ter 3 anos ou mais, e agora serão incluídas em bebês e crianças menores.

O produto elaborado pelo Instituto Butantan combate duas variantes do tipo A e duas do tipo B, aumentando as chances de proteção contra a doença. Os testes da vacina foram iniciados em maio de 2021.

A versão trivalente do imunizante contra gripe já é utilizada nas campanhas nacionais de vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Ela protege contra três cepas da doença, incluindo H1N1 e H3N2.

Segundo a Anvisa, o processo de produção da vacina tetravalente é semelhante ao da trivalente. A diferença é que o novo imunizante protege contra duas variantes da linhagem B, enquanto a trivalente só protege contra uma. “Dessa forma, espera-se obter uma vacina análoga à trivalente, mas com uma proteção adicional contra uma segunda cepa B”, afirma a reguladora.

Conforme o protocolo clínico, planeja-se incluir cerca de 1900 participantes, entre 6 a 35 meses, em 10 centros distribuídos entre São Paulo, Roraima, Sergipe e Pernambuco. O tempo da participação será de aproximadamente 6 meses após esquema completo de vacinação, enquanto o total do tempo do estudo estimado será de aproximadamente 12 meses.

