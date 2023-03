A- A+

Recife Em fuga, suspeito usa pitbull para tentar driblar policiais, mas morre após ser baleado no Recife Caso aconteceu no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife

Um homem foragido do sistema prisional fez um pitbull atacar policiais militares durante perseguição e morreu após troca de tiros com os agentes. O caso aconteceu no sábado (18), no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife.



Segundo a PM, a corporação recebeu a informação que o suspeito estava na rua Francisco Alves, na comunidade Rock 3. Ao chegar ao local, os agentes do 16º BPM foram recebidos a tiros e revidaram.



Durante a troca de tiros, o homem tentou driblar os agentes colocando um cachorro da raça pitbull para atacar o efetivo. Um policial foi ferido e precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro dos Torrões, na Zona Oeste.



Ainda de acordo com a corporação, na ocasião, a equipe seguiu em perseguição até que o suspeito caiu ao chegar às proximidades da Praça Miguel de Cervantes, na rua Capitão José da Luz.

Após os policiais pedirem para o homem colocar as mãos na cabeça, ele sacou uma arma para atirar novamente nos agentes, "que foram mais rápidos" e atiram contra o suspeito.



Ferido, o foragido foi socorrido para o Hospital da Restauração, na área central da cidade, mas não resistiu e morreu durante atendimento médico.



Na sacola que ele transportava, foram encontrados 85 big bigs de maconha, 12 pedras e mais 8 g de crack, além de R$ 148,60 em espécie.

O material apreendido foi levado para a Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. O proprietário do cachorro também foi levado ao local para prestar esclarecimentos.

