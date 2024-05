A- A+

Zona da Mata Em Goiana, 30 residências furtavam energia que daria para abastecer 15 mil casas durante 30 dias Furto de energia foi feito com equipamentos fora do padrão de segurança e abasteciam apenas 30 propriedades rurais

Um furto de energia elétrica foi identificado na Rodovia Municipal Osvaldo Rabelo Filho, Zona Rural de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O desvio foi feito para abastecimento de 30 propriedades rurais, mas, por conta da irregularidade com relação ao padrão da Neoenergia, o abastecimento furtado era equivalente ao consumo de 15 mil casas.

Equipes técnicas da concessionária estiveram no local e constataram a irregularidade ao observar que dois trechos da rede elétrica que atende a localidade foram construídos à revelia, por pessoas não autorizadas, utilizando equipamentos fora do padrão de segurança e sem o conhecimento da distribuidora.



Na ocasião, três transformadores e 150 metros de cabos foram retirados, além das estruturas que sustentavam o fornecimento irregular de energia.

Ao todo, 30 propriedades rurais estavam sendo beneficiadas pelo uso indevido da energia elétrica. A ação foi motivada pelas análises da área de inteligência da empresa, que apontaram indícios de fraude na região.



A área técnica da Neoenergia calcula que o volume de energia furtado por meio desta ligação irregular, anualmente, seria de 1.000.000 kWh, o suficiente para abastecer 15 mil residências pelo período de 30 dias.

“A atuação do núcleo de inteligência da Neoenergia Pernambuco foi decisiva para a identificação do desvio de energia nestes estabelecimentos. Vale ressaltar aos clientes que irregularidades como essa prejudicam toda a sociedade e impactam diretamente no valor da conta de todos os consumidores de energia de Goiana. Por isso, é importante denunciar e não ser conivente com esse tipo de ação criminosa”, relata o supervisor da Neoenergia Pernambuco, Fábio Muniz.



Como denunciar

Caso alguma pessoa desconfie de ligações clandestinas ou mesmo de furto de energia por fraude no medidor, o cliente pode entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco por meio do 116 e fazer a denúncia. A identidade será mantida em sigilo.

Além de crime, essas ações colocam em risco a segurança de toda a localidade e prejudicam consideravelmente a qualidade, a continuidade e confiabilidade da rede de distribuição de energia elétrica.

Veja também

VIOLÊNCIA ''Ataque com veículo'' deixa dois israelenses mortos na Cisjordânia