''Em hipótese nenhuma'', Maduro vai usar o Brasil para invadir a Guiana, diz ministro da Defesa

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, afirmou que não será permitido "em hipótese nenhuma" a invasão da Guiana pela Venezuela via território brasileiro. O ministro ainda classificou como "insensatez" e uma "manobra política" do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a ameaça de invasão à região do país vizinho. Mucio tratou sobre o tema em um almoço com jornalistas na sede da Marinha em Brasília.

— Nossa atribuição é a preservação do território nacional. Temos uma fronteira... eles só chegarão na Guiana, se passassem, pelo território brasileiro e nós não vamos permitir em hipótese nenhuma. Isso é uma manobra política dele, se fosse perto das eleições eu não me preocuparia muito, mas não vai passar.

Na quinta-feira, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e Guiana, Irfaan Ali, irão se reunir para tratar sobre a disputa pela região de Essequibo. A reunião está sendo intermediada pelo governo de São Vicente e Granadinas, que receberá a reunião.

O assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, deve representar Lula no encontro. O encontro será promovido pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), da qual Gonsalves é presidente pro tempore, e pela Comunidade do Caribe (CARICOM). Mucio afirmou ter esperança que neste encontro seja encontrada uma solução.

— (Se tentar entrar) vai mexer com a América do Sul, não só com Brasil, vai mexer com todo mundo, comunidade internacional. No momento que teve autorização para o processo para licitar os poços de petróleo que já haviam sido licitados, foram ganhos por empresas americanas, eu acho que tem uma provocação internacional aí. Na hora que ele resolveu sentar, não acredito que ele vai sentar e dizer: ó, na próxima semana estou aqui para tomar conta. Temos esperança que ele não vá comprar uma briga desse tamanho, que seria uma insensatez — disse Mucio.

Devido as características geográficas da região, a Venezuela só conseguiria invadir a Guiana se passasse pelo território brasileiro.

— Tem a chance de entrar pelo mar, pela frente, colocar uma bandeira e dizer que chegou no território de Essequibo que é inóspito, uma floresta gigantesca, topografia é uma catástrofe. Não dá para chegar por lá. Tem 127 mil homens as forças, a Guiana tem 3,7 mil. Isso é uma coisa que o embate não acontecerá, Guiana versus Venezuela. E o Brasil não vai se envolver em hipótese nenhuma.

Maduro realizou um referendo na Venezuela que tratou da anexação de Essequibo, no dia 3 de dezembro. Desde então, a diplomacia brasileira entende que a situação se agravou. O Ministério da Defesa reforçou o contingente militar na região, com tropa e blindados.

