Em Igarassu, Paixão de Cristo traz teatro musical interativo neste fim de semana

Com duas apresentações entre este sábado (30) e domingo (31), a tradicional Paixão de Cristo em Igarassu, no Litoral Norte de Pernambuco, preza por elementos do teatro musical e pela diversidade. O motivo é a representação de Maria, pela primeira vez na história da cidade, conduzida por uma mulher indígena.

As apresentações acontecem no Sítio Histórico da cidade, próximo à Igreja dos Santos Cosme e Damião. O objetivo é oferecer uma experiência imersiva aos espectadores, com sonorização especial da orquestra ministrada pelo músico Emerson Coelho e iluminação programada.

Segundo a organização, com um elenco majoritariamente composto por atores, a encenação "valoriza a figura feminina, especialmente através do papel de Maria, promovendo o empoderamento feminino e a diversidade cultural".

A prefeitura de Igarassu é responsável pela realização do evento, que ocorre em meio a Semana Santa. A execução fica a cargo do Grupo Teatral Azerutan, que há 39 anos promove a apresentação artística local.

