Em Ipojuca, Alepe oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania nesta terça-feira (28)

Com o objetivo de possibilitar o acesso dos cidadãos pernambucanos a serviços de saúde, bem-estar e cidadania nas cidades do interior do Estado e da Região Metropolitana do Recife, a Assembleia Legislativa de Pernambuco anunciou o lançamento do programa Alepe Cuida, que será realizado nesta terça-feira (28).

A primeira ação do programa será realizada no município de Ipojuca, na Escola Estadual Domingos Albuquerque, no centro da cidade, durante os dias 28 e 29 deste mês, das 8h às 16h.

A iniciativa ofertará consultas médicas e odontológicas, exames de prevenção como mamografia, ultrassonografia, citologia, exames laboratoriais (sangue e PSA, entre outros), aplicação de vacinas, distribuição de preservativos masculinos e femininos.

A expectativa é que, até o final do ano, a ação também seja realizada nas cidades de Carpina, nos dias 6 e 7 de dezembro, e em Vitória de Santo Antão, nos dias 12 e 13 de dezembro.

Além dos serviços de saúde, os cidadãos também poderão contar com serviços de cidadania. Entre eles, a emissão de carteira de identidade, realização de exames de DNA, emissão de registros de nascimentos, orientação sobre trânsito seguro e doação de sangue.

O agendamento para a realização dos serviços deve ser realizado por meio da central de atendimento da Alepe, nos telefones: (81) 3183.2424 e (81) 3183.2026.

A iniciativa é coordenada pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe (SSMO) e conta com parcerias com o Governo do Estado por meio do Detran-PE, SDS, Hemope, Governos Municipais, Defensoria Pública, Fecomércio (Sesc, Senac), Fundação Altino Ventura (FAV) e a Fundação Alcides Teixeira.

De acordo com o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), o programa foi pensado para atender aos pernambucanos.

“A grande procura pelos serviços de saúde ofertados pela Alepe nos projetos executados pela Superintendência de Saúde indica que a Casa acerta ao disponibilizar atendimento médico à população. Agora, com o Alepe Cuida estamos ampliando as ações, levando os serviços para o interior do Estado”, afirmou.

Para ele, a iniciativa demonstra o compromisso da Casa em assegurar saúde e serviços de qualidade para a sociedade. “Com o fundamental apoio de parceiros importantes, assumimos esta empreitada que vai levar informações, atendimento médico e exames a quem precisa. A Casa permanece mobilizada para estimular a prevenção e autocuidado, promovendo saúde e bem-estar”, completou.

