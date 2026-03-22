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ORIENTE MÉDIO Em Israel 80% da população segue apoiando guerra, mostra pesquisa Pesquisa foi divulgada pelo Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel (INSS)

Quase 80% dos israelenses apoiam a guerra no Irã, mas um número crescente tem dúvidas sobre a duração da campanha, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel (INSS).

A população de israelenses que acredita que a guerra deve continuar até que o regime iraniano caia recuou para 54%, abaixo dos 63% quando a campanha começou, segundo o levantamento, que ouviu mais de 900 israelenses na semana passada. O apoio à guerra, de modo geral, permaneceu estável, disse o INSS.

Além disso, 48% dos entrevistados duvidam que a invasão de Israel ao Líbano trará calma à região, mostrou a pesquisa.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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