Em Israel, Milei anuncia plano para transferir embaixada da Argentina para Jerusalém

A- A+

O presidente argentino, Javier Milei, anunciou nesta terça-feira (6) o seu plano para transferir a embaixada do seu país — atualmente baseada em Tel Aviv — para Jerusalém, logo após desembarcar em Israel. A declaração foi feita ao ministro das Relações Exteriores Israel Katz, que o recebeu no aeroporto Ben Gurion, próximo à capital do Estado Judeu. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitou Milei pela decisão.

"Obviamente, meu plano é transferir a embaixada [da Argentina] para Jerusalém Ocidental" disse o líder argentino.

Em resposta, Katz agradeceu o presidente ultraliberal por ter "reconhecido Jerusalém como capital de Israel" e pelo anúncio da transferência, segundo a nota oficial do governo, divulgada pela agência de notícias italiana Ansa. Netanyahu felicitou Milei pela decisão. Os líderes devem se reunir na próxima quarta-feira (7).

Veja também

MOBILIDADE NA FOLIA Metrô do Recife vai funcionar com operação especial no dia do Galo da Madrugada