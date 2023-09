A- A+

INCLUSÃO SOCIAL Em Jaboatão, atendimento do CadÚnico passará a ser agendado online Objetivo da prefeitura é agilizar atendimentos realizados na sede do cadastro

Buscando promover uma maior agilidade no atendimento, a prefeitura do Jaboatão dos Guararapes anunciou que, a partir desta quinta-feira (14), os atendimentos para questões referentes ao Cadastro Único, realizados na sede do CadÚnico do município passarão a ser marcados por meio de agendamento eletrônico.

A marcação deverá ser realizada por meio do site jaboatao.pe.gov.br/. Para quem tiver dificuldade de acessar o portal, uma equipe estará na sede do CadÚnico, localizada na Avenida Almirante José Dias Fernandes, 271 A, em Prazeres, oferecendo o apoio necessário. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

De acordo com a gestão municipal, o objetivo é ampliar gradativamente o agendamento online para os demais pontos de atendimento.

“Recentemente, vimos filas sendo formadas na sede do nosso CadÚnico e chegamos a reforçar a equipe para resolver as questões dos usuários com mais rapidez. Mas seria necessário termos uma ferramenta que evitasse a ida de tantas pessoas diariamente até o local. Por isso, implantamos o agendamento online, dessa forma o usuário só precisa se deslocar no dia e hora marcados”, disse o prefeito Mano Medeiros.

Além da sede do Cadúnico, os atendimentos presenciais ocorrem nos CRAS, CREAS e nos mutirões Caravana Mais Jaboatão, às quintas-feiras, e do Mais Jaboatão, aos sábados.

