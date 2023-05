Em Jaboatão, homem é baleado durante briga dentro de supermercado

A- A+

Uma briga terminou em violência com arma de fogo no Atacadão de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Na noite do sábado (29), um homem foi baleado durante uma discussão com outro cliente do supermercado.

Equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foram enviadas para a ocorrência, identificada como tentativa de homicídio.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a vítima sendo ajudada por outras pessoas no local.

Segundo informações da PMPE, o atirador fugiu de carro, mas, pouco tempo depois, se apresentou a uma equipe da polícia que estava na PE-017, no bairro de Marcos Freire, informando ser ele o autor dos três disparos no supermercado.

Ele foi, então, conduzido ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), "onde sua arma foi apreendida, para adoção das medidas legais cabíveis", segundo a PMPE.

O homem baleado, ainda de acordo com a PMPE, foi levado, inicialmente, para o Memorial Guararapes, de onde foi transferido, depois de estabilizado, para o Hospital da Unimed, no Recife. Na segunda unidade de saúde, ele passou por uma cirurgia.

Homem foi socorrido, inicialmente, por outros clientes do supermercado | Foto: Reprodução redes sociais

A vítima teve estado de saúde considerado estável, sem risco de morte.

Em nota, o Atacadão disse ter prestado auxílio, tendo, inclusive, acionado o SAMU, que chegou depois de 15 minutos.

"Lamenta o ocorrido e está em contato com a família. Reitera que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações", diz o comunicado do supermercado.



