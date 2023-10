Em Jaboatão, jovem denuncia agressão praticada por médica durante exame ginecológico

A- A+

Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma jovem de 26 anos relatou ter sido agredida por uma profissional de saúde durante a realização de um exame ginecológico de rotina. O caso ocorreu em uma clínica privada localizada no bairro de Prazeres, no município de Jaboatão dos Guararapes, nesta segunda-feira (30).

De acordo com a publicação no Instagram, a paciente, identificada como Amanda Oliveira, foi agredida pela esposa do médico responsável pela realização do procedimento. A confusão teria sido motivada devido ao não fornecimento de bata médica para o exame.

“Ela não gostou porque fui de calça e começou a me constranger com palavras de baixo calão, puxou o transdutor de dentro de mim com muita força, sem consentimento médico, e continuou a me ofender de todas as formas possíveis”, afirmou a paciente na publicação.

Apesar de também ser médica, a mulher responsável pelas agressões não teria vínculo com o local de atendimento. No vídeo, é possível ouvir os xingamentos e observar o momento da agressão. “Começou a me agredir, a puxar meu cabelo, dar tapas”, comentou a jovem.

Após o ocorrido, a paciente se dirigiu até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência pela agressão. “Logo em seguida fui encaminha para o IML, para fazer o corpo de delito para os procedimentos cabíveis”, afirmou.



