Em meio à guerra tarifária de Trump, China e Japão têm primeiro diálogo econômico em 6 anos

O Japão e a China realizaram, neste sábado, seu primeiro diálogo econômico em seis anos, em Tóquio, um evento com objetivo de reduzir as tensões entre os gigantes asiáticos, que enfrentam uma pressão comercial dos Estados Unidos.

— Tivemos uma discussão muito animada. Acabou se estendendo por algum tempo, mas acho que foi uma reunião produtiva — disse o Ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, a repórteres após a reunião com seu homólogo chinês, Wang Yi.

Quando perguntado se as tarifas dos EUA foram discutidas, Iwaya afirmou que esse não foi o principal tema de discussão em nenhuma das reuniões realizadas neste sábado.

— Concordamos com a Coreia do Sul em continuar trabalhando de forma próxima e também em nos comunicarmos claramente com os EUA — disse ele, referindo-se a conversas ministeriais separadas realizadas mais cedo com a Coreia do Sul, sem entrar em mais detalhes. Iwaya não revelou o que foi discutido com Wang sobre as tarifas dos EUA.

A reunião ocorreu menos de duas semanas antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar novas tarifas em 2 de abril, e segue tentativas fracassadas do Japão de fazer lobby diretamente ao governo dos EUA para obter uma isenção dessas tarifas.

Divergências

Apesar da China ser o maior parceiro comercial do Japão, os dois países têm divergências sobre questões como uma disputa territorial e uma proibição imposta por Pequim aos frutos do mar japoneses após o lançamento de águas residuais da danificada usina nuclear Fukushima Dai-ichi.

As ilhas Senkaku, conhecidas como ilhas Diaoyu na China, e as exportações de frutos do mar do Japão e produtos agrícolas, como carne bovina, para a China, foram alguns dos tópicos discutidos com Wang, disse Iwaya.

Antes da reunião, o Ministério das Relações Exteriores do Japão minimizou o impacto das tarifas dos EUA nas conversas. Segundo um oficial do ministério, o Japão responderá se a China levantar a questão das tarifas dos EUA no diálogo econômico, mas uma resposta coordenada às tarifas não é provável.

Pesquisas mostram que as empresas japonesas na China se tornaram mais pessimistas sobre fazer negócios no país devido ao aumento das tensões geopolíticas, ao desgaste das relações bilaterais e à forte concorrência das empresas chinesas. No entanto, a grandeza e a proximidade do mercado chinês fazem com que seja do interesse do Japão manter relações estáveis.

— Grandes empresas japonesas ainda estão obtendo lucros da China, então o Japão não tem escolha a não ser continuar fazendo negócios com a China — disse Norihiko Ishiguro, presidente da Japan External Trade Organization.

Pequim também tem tomado medidas para estabilizar os laços com seus principais parceiros comerciais, à medida que enfrenta o aumento das tarifas comerciais de Washington.

— Defendemos o multilateralismo e o livre comércio, e nos esforçamos para desenvolver blocos econômicos e a globalização em uma direção mais inclusiva — disse Wang mais cedo.

Conversas trilaterais

O Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Tae-Yul, também se juntou a Iwaya e Wang na manhã de sábado para realizar conversas trilaterais, em uma ação que busca promover ainda mais a cooperação e estabelecer as bases para uma possível cúpula de líderes, enquanto os países enfrentam uma perturbação econômica e o aumento das tensões políticas globais.

— Compartilhamos a visão de que, diante da situação internacional interligada e da fraca recuperação da economia global, China, Japão e Coreia do Sul têm a necessidade e a responsabilidade de fortalecer ainda mais a comunicação entre si, aumentar a confiança mútua e aprofundar a cooperação — disse Wang em declarações após a reunião.

Ele reiterou que as três economias continuarão se comunicando com o objetivo de reiniciar as negociações para assinar um acordo de livre comércio trilateral e promover o RCEP, um framework comercial entre os países da Ásia-Pacífico.

Japão, China e Coreia do Sul iniciaram as negociações para um acordo comercial em 2012, mas não houve mais reuniões sobre o acordo desde 2019, segundo o site do Ministério das Relações Exteriores do Japão.

A cooperação entre as três nações nos últimos anos tem se concentrado em promover intercâmbios entre as pessoas, a transformação verde e explorar as melhores formas de gerenciar sociedades envelhecidas.

