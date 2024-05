A- A+

RIO DE JANEIRO Em meio à ressaca na orla, barco de pescadores vira no Rio; um deles está em estado grave Outras duas vítimas que estavam na embarcação foram resgatadas e socorridas no Quebra Mar

Um barco de pescadores virou na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (18). Bombeiros resgataram as três pessoas que estavam na embarcação, um deles foi socorrido em estado grave. A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca no litoral do Rio até a manhã deste domingo com ondas de até três metros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem socorrido foi identificado apenas como Eduardo e tem cerca de 40 anos. A vítima estava sem documentos. Ainda não há informações sobre qual hospital ele foi levado.

As outras duas vítimas foram socorridas e liberadas no próprio local. O Segundo Grupamento Marítimo (2º GMAR) da Barra da Tijuca e o quartel de bombeiros da Lagoa começaram as buscas às 6h20 da manhã deste sábado. A ocorrência, no Quebra Mar, foi finalizada às 8h45.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o mar agitado e um helicóptero realizando as buscas das vítimas no mar da praia da Barra da Tijuca.

Alerta de ressaca

No avido de ressaca que emitiu, a Marinha indica que banhistas, esportistas e pescadores devem evitar entrar no mar durante esse período devido aos riscos. O alerta é válido para toda a região litorânea do estado.

O Corpo de Bombeiros destaca que é importante respeitar as bandeiras que indicam as condições do mar. Quando as vermelhas estiverem hasteadas na areia, é preciso redobrar a atenção até ao caminhar próximo à água, uma vez que o mar pode avançar inesperadamente.

