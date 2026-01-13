Ter, 13 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TENSÃO NA GROENLÂNDIA

Em meio à tensão com os EUA, Groenlândia alerta que escolheria seguir com a Dinamarca

Groenlândia tornou-se o centro de uma grande controvérsia global devido à insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em controlar a ilha, um território autônomo da Dinamarca

Reportar Erro
Esta vista aérea mostra edifícios cobertos de neve em Nuuk, Groenlândia, em 7 de março de 2025.Esta vista aérea mostra edifícios cobertos de neve em Nuuk, Groenlândia, em 7 de março de 2025. - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, alertou nesta terça-feira (13) que, se tivessem que escolher, os groenlandeses prefeririam permanecer com a Dinamarca a se juntar aos Estados Unidos, diante da insistência do presidente americano, Donald Trump, em anexar a ilha.

"Estamos enfrentando uma crise geopolítica e, se tivermos que escolher entre os Estados Unidos e a Dinamarca agora, escolheremos a Dinamarca", declarou Jens-Frederik Nielsen em uma coletiva de imprensa em Copenhague, ao lado de sua homóloga dinamarquesa, Mette Frederiksen.

A Groenlândia tornou-se o centro de uma grande controvérsia global devido à insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em controlar a ilha, um território autônomo da Dinamarca.

Leia também

• China supõe ameaça para Groenlândia como afirma Trump?

• Representantes de Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e Vance na quarta-feira (13)

• Alemanha minimiza importância de ameaça dos EUA de invadir Groenlândia

No fim de semana, Trump chegou a afirmar que seu governo assumiria o controle da Groenlândia — atualmente um território autônomo da Dinamarca — "de um jeito ou de outro".

"Há uma coisa que precisa ficar clara para todos: a Groenlândia não quer pertencer aos Estados Unidos. A Groenlândia não quer ser governada pelos Estados Unidos. A Groenlândia não quer fazer parte dos Estados Unidos", disse Nielsen.

Por sua vez, Frederiksen admitiu que "há muitos indícios de que a parte mais difícil ainda está por vir".

A conferência de imprensa conjunta serviu como plataforma para uma dura crítica à "pressão completamente inaceitável" exercida por um aliado tão próximo como os Estados Unidos.

Frederiksen enfatizou que "é claro que queremos fortalecer a cooperação em segurança no Ártico com os Estados Unidos, com a Otan, com a Europa e com os Estados árticos que fazem parte da Otan".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter