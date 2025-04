A- A+

Vestimenta Em meio a um mar de roupas pretas, terno azul de Trump chama atenção no funeral do Papa Francisco Escolha do presidente Trump se destacou entre líderes mundiais e rostos famosos que estavam vestidos de cores escuras, como é costume

O presidente americano, Donald Trump, ao que parece, está totalmente comprometido em seguir seu próprio caminho quando se trata de relações internacionais — mesmo durante o funeral de um Pontífice.

Neste sábado (26), ao se juntar a outros líderes mundiais para prestar suas homenagens ao Papa Francisco, ele estava na Praça de São Pedro entre o presidente francês Emmanuel Macron (que estava vestido de preto), o primeiro-ministro britânico Keir Starmer (de preto), o presidente argentino Javier Milei (de preto) e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni (de preto).

Trump? Ele estava de azul.

E nem um azul escuro, meia-noite, mas um azul claro, como safira, com gravata combinando. Em meio a todo o preto e vermelho-cardeal, ele se destacou como um sinal.

A escolha não violou gravemente o código de vestimenta para o evento (que supostamente exigia terno escuro com gravata preta para os homens). O príncipe William também parecia estar usando azul, embora um tom mais próximo do azul-marinho, e o ex-presidente Joe Biden usava uma gravata azul. Mas o visual de Trump certamente beirava os limites.

Isso não passou despercebido on-line, onde usuários de mídia social lembraram que Trump havia criticado anteriormente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por não usar terno em uma reunião no Salão Oval em fevereiro, parecendo ver isso como um sinal de desrespeito. (No funeral do Papa, Zelensky, que se encontrou privadamente com Trump antes, usou uma jaqueta preta de estilo militar e calças pretas.)

Questionada sobre a escolha de Trump, Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, disse:

— O presidente parecia ótimo e presidencial ao lado da nossa deslumbrante primeira-dama, que estava, como sempre, vestida perfeitamente para a ocasião — disse.

Steven Cheung, diretor de comunicações da Casa Branca, repreendeu aqueles que criticaram Trump, dizendo:

— O presidente e a primeira-dama honraram a vida e o serviço do Papa Francisco, e aqueles que tentam desviar a atenção disso deveriam ter vergonha de si mesmos.

Para alguém tão consciente do poder da aparência quanto Trump, o terno provavelmente não foi uma decisão casual. Não, por exemplo, o caso de não haver opções escuras e limpas no Air Force One. Afinal, Melania Trump usava um casaco preto (dos estilistas italianos Dolce & Gabbana) e um véu preto, assim como Brigitte Macron e Jill Biden.

E Trump tem um terno escuro — ele usou um no funeral do ex-presidente Jimmy Carter em janeiro.

Mas, neste caso, o preto pode não ter servido aos seus propósitos. Em contraste, a escolha de Trump pelo azul-marinho profundo foi imediatamente reconhecível e pareceu totalmente alinhada com seu desejo de transmitir que não está jogando de acordo com as regras de ninguém, exceto as suas. Mais um esforço para redefinir os antigos termos de engajamento como ele considera — bem, apropriado.

