Em meio às comemorações do São João, Shopping Guararapes organiza bazar solidário nesta quinta (15)

O Shopping Guararapes, localizado na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), está promovendo um bazar solidário com o objetivo de arrecadar recursos que serão direcionados para a instituição filantrópica "Lar de Clara", desta quinta-feira (15) até o próximo sábado (17). Esta é a sétima edição da ação, e, desta vez, faz parte das comemorações de São João do espaço.

O "Bazar Lar de Clara", como está sendo chamado neste ano, anteriormente era denominado como "Bazar do Bem". Com a parceria com a instituição, o objetivo será recolher recursos, através da venda de roupas e acessórios adultos e infantis em perfeito estado e conservação. O evento ocorrerá no mall, no corredor da Centauro, das 9h às 22h em todos os dias da ação.

O Lar de Clara assiste cerca de 485 crianças e adolescentes nas unidades de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho há 19 anos através de doações e apadrinhamentos desses jovens. Com os recursos do bazar, a instituição tem o objetivo de promover a manutenção de suas atividades com as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O acesso ao bazar é gratuito e os visitantes encontrarão uma variedades de roupas, bolsas, sapatos e acessórios que variam de R$ 10 a R$ 300 e, ao todo, mais de 3 mil itens estão à venda.

Além do bazar, o Lar de Clara aceita apadrinhamento ou doações regulares de empresas em uma de suas salas, assim como as doações pontuais dos visitantes.

Para obter mais informações sobre a Organização ou sobre como contribuir com o Lar de Clara, é possível entrar em contato através dos números 3479-4081, 32037017 ou (81) 98873-1461.

