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Agreste Em menos de três horas, PRF recupera três Unos furtados na BR-104, em Caruaru Quatro pessoas foram levadas à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru para prestar esclarecimentos

Em menos de três horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou três veículos do modelo Fiat Uno com registro de furto na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



Quatro pessoas foram levadas à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru para prestar esclarecimentos. A ocorrência aconteceu na noite de quinta-feira (9).

De acordo com a PRF, as duas primeiras abordagens ocorreram por volta das 21h, nos quilômetros 38 e 33 da rodovia, respectivamente. Ao consultar os sistemas, os policiais verificaram que os dois automóveis possuíam registro de furto desde o dia anterior.

Abordagens

Segundo a PRF, durante a abordagem, os condutores informaram que haviam recebido os veículos em Caruaru e fariam o transporte até o município de Toritama, também no Agreste, onde os deixariam em um posto de combustíveis, mediante pagamento.

A terceira ocorrência foi registrada por volta da meia-noite, no quilômetro 58 da BR-104, também em Caruaru. A equipe da PRF constatou que um terceiro Uno circulava com sinais identificadores adulterados. A verificação revelou que o veículo original possuía registro de furto desde o mês de maio deste ano. Duas mulheres ocupavam o automóvel.

Os três veículos recuperados e os quatro envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru. As ocorrências foram registradas, a princípio, pelos crimes de receptação e, no último caso, também por adulteração de sinal identificador de veículo.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, incluindo a suspeita de correlação entre os fatos e aguarda as informações da corporação, que afirmou apurar os fatos.

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