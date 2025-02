A- A+

SAÚDE DO PAPA Em mensagem, Papa Francisco diz que continua tratamento 'com confiança' Francisco está internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, após uma sequência de problemas respiratórios

Papa Francisco afirmou que continua seu tratamento "com confiança", em uma mensagem escrita para a oração do Angelus dominical.

"Da minha parte, continuo com confiança na minha hospitalização (...) seguindo com os tratamentos necessários; e o descanso também é parte da terapia!", afirmou o jesuíta argentino no texto escrito nos "últimos dias", segundo uma fonte do Vaticano.

Na manhã deste domingo, o Vaticano disse que o Pontífice, de 88 anos, teve uma “noite tranquila” no hospital, após anunciar no sábado que ele teve uma crise respiratória asmática prolongada, precisou fazer transfusão de sangue e receber oxigênio em altas taxas.

Neste sábado, os exames de sangue revelaram uma plaquetopenia — diminuição do número de plaquetas no sangue — associada a uma anemia. Por isso a administração de transfusão de sangue.



O argentino está internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, após uma sequência de problemas respiratórios, evidenciados inclusive em eventos públicos.

Os médicos o diagnosticaram com uma infecção polibacteriana na última segunda-feira e com uma pneumonia nos dois pulmões na quarta, o que exigiu um tratamento mais intensivo devido à sua “condição clínica complexa”.

O Papa terá de permanecer no hospital "pelo menos durante toda a semana que vem", destacou um dos médicos que o tratam em coletiva nesta sexta-feira.

"O Papa está fora de perigo? Não. É uma infecção importante, com tantos micróbios, em um senhor de 88 anos", disse Sergio Alfieri durante a entrevista coletiva no Gemelli. "Mas se a pergunta é "ele está em perigo de vida", a resposta é "não".

Os médicos acrescentaram que também não há evidências de sepse que, segundo eles, continua sendo a maior preocupação. A sepse é uma complicação de uma infecção que pode levar à falência de órgãos e à morte.

