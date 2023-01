A- A+

Acidente Em MG, turista é resgatado após cair de cachoeira, ser arrastado e ficar preso em pedras A vítima, que reside em São Paulo e estava de férias na casa de parentes, havia ido conhecer a cachoeira junto com amigos

Um jovem de 23 anos foi resgatado após escorregar de uma cachoeira de cinco metros de altura, ser arrastado por 50 metros e ficar com a perna presa em uma pedra. O caso aconteceu nessa quarta-feira (11), na zona rural da cidade de Santa Cruz de Salinas, em Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que reside em São Paulo e estava de férias na casa de parentes, na cidade de Curral de Dentro, havia ido conhecer a cachoeira Ildefonso, existente no rio Itinga, junto com amigos.

O acidente aconteceu por volta das 15h, quando o turista, que não teve o nome divulgado, escorregou da cachoeira de cinco metros de altura, foi arrastado por mais 50 metros e ficou com a perna esquerda presa até o joelho entre as pedras existentes no local.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a corporação só foi acionada para o caso por volta das 18h55, após tentativas frustradas da vítima se soltar por meios próprios ou com a ajuda dos colegas.



O jovem, que estava com o corpo parcialmente submerso, em uma área de difícil acesso, só conseguiu ser resgatado três horas após o início dos trabalhos dos militares, que precisaram do auxílio de cordas e equipamentos para imobilização e tração.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi retirada consciente e orientada, apresentando quadro de hipotermia e suspeita de fratura na perna esquerda, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para um hospital local.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

