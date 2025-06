A- A+

RÚSSIA X UCRÂNIA Em noite de ataques, Ucrânia afirma ter bombardeado com sucesso bases aéreas russas Aeródromo de Diaghilevo abriga aviões-tanque, caças de escolta e bombardeiros estratégicos

O exército ucraniano afirmou nesta sexta-feira ter bombardeado com sucesso duas bases aéreas na Rússia durante a noite, menos de uma semana após um ataque de drones em larga escala a aeródromos militares russos. Em um comunicado, o Estado-Maior Ucraniano afirmou que pelo menos três depósitos de combustível foram atingidos na base aérea russa de Engels, na região de Saratov, e também na base aérea de Diaghilevo, na região de Ryazan.

Aeronaves inimigas estavam presentes na base de Engels, que não havia sido destruída após a operação do Serviço de Segurança Ucraniano (SBU) no último fim de semana, disse a fonte. O aeródromo de Diaghilevo abriga aviões-tanque, caças de escolta e bombardeiros estratégicos, de acordo com o exército ucraniano.

Em Engels, vídeos não verificados publicados na manhã desta sexta-feira pela mídia russa mostram nuvens de fumaça subindo de um grande incêndio. O governador regional, Roman Busargin, confirmou durante a noite que um incêndio ocorreu "em uma empresa industrial" em Engels após um ataque de drone, sem causar vítimas.

A Ucrânia atacou aeronaves militares russas em diversos aeródromos no último fim de semana, alguns localizados a milhares de quilômetros de suas fronteiras, após contrabandear clandestinamente drones explosivos para a Rússia durante uma operação complexa.

Este ataque, direcionado à força aérea russa, que ataca a Ucrânia quase diariamente, destruiu ou danificou inúmeras aeronaves militares.

"Os ataques contra a infraestrutura militar continuarão até que a agressão da Federação Russa contra a Ucrânia seja completamente encerrada", declarou o Estado-Maior Ucraniano nesta sexta-feira.

