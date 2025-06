Em noite de artistas nacionais, Gravatá bate recorde de público; Raquel Lyra prestigia festa

A- A+

O arrasta-pé tomou conta de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, nesse sábado (21), em uma noite de recorde de público no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, prestigiou a festa.

A programação musical ficou por conta de Wallas Arrais, que abriu a noite com um show contagiante que colocou o público pra dançar. Na sequência, Wesley Safadão levantou a galera com o projeto “Bem-vindo ao Meu Mundo – Forró e Vaquejada”.



Também se apresentaram os artistas Michel Brocador e Enzo Rabelo. Para encerrar a programação do sábado, o romantismo da dupla Bruno & Marrone emocionou a multidão com sucessos eternizados na memória do público.



“Você sabe que eu sou figurinha carimbada aqui. Para quem é de Caruaru, vivenciar Gravatá é quase como como se a gente tivesse na mesma cidade. Rede hoteleira lotada, os restaurantes e condomínios lotados. Pernambuco está em festa aqui, não só trazendo as pessoas do nosso estado, mas também quem é de fora", declarou a governadora, que estava acompanhada de sua comitiva.

O prefeito Joselito destacou a parceria entre o município e o Governo do Estado. "A noite deste sábado está espetacular e o Pátio de Eventos está lotado. Uma festa bonita, segura e que conta com grandes apoiadores. Quero agradecer a toda a equipe do Governo do Estado, e o melhor juntos fazendo com que Pernambuco durante esse período esteja vivenciando com muito entusiasmo o São João", afirmou o prefeito.

Já o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima, reforçou a importância da descentralização das festividades. "A gente viveu uma noite espetacular em Gravatá. Um verdadeiro show de cultura, de alegria, de forró e de identidade nordestina", disse.



Confira a programação dos próximos dias:

22/06 – Domingo

Clima Nordestino

PV Calado

Priscila Sena

Henry Freitas

23/06 – Segunda

Don Tronxo

Helton Lima

Léo Magalhães

Mari Fernandez

