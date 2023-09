A- A+

IPEM-PE Em nota, empresa que trabalha com extintores de incêndio afirma estar regular com Ipem-PE Órgão fiscalizador havia informado autuação da empresa Prevenção Industrial, equivocadamente citada em imagens no material enviado pelo Instituto

Em matéria veiculada pela Folha de Pernambuco na última quarta-feira (6), acerca de uma fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) em uma empresa de recarga e manutenção de extintores de incêndio localizada na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Prevenção Industrial informou estar regular com os órgãos fiscalizadores, incluindo também o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).



Em nota, a Prevenção Industrial, além de afirmar sua regularidade junto aos órgãos citados acima, ressaltou também que não passou por fiscalização do Ipem - órgão que enviou à imprensa material da ação com imagens da referida empresa em anexo.



Ainda na nota, a Prevenção Industrial ressaltou sua atuação no mercado há mais de três décadas, trabalhando com a fabricação de produtos e prestando serviços "da mais alta qualidade técnica, com todas as certidões para operação rigorosamente em dia, especialmente a do Inmetro".

