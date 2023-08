Em nova assembleia, metroviários do Recife decidem rumos da paralisação 

A- A+

Com o adiamento da nova audiência de conciliação, os rumos do Metrô do Recife seguem indefinidos. Marcada inicialmente para às 14h desta quarta-feira (9), a negociação com a CBTU acontecerá apenas às 9h de amanhã.

A mudança na agenda poderá afetar o funcionamento do metrô durante a quinta (10). Como o acordo firmado na segunda-feira entre o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) e a CBTU, que prevê a suspensão por 48h da greve, vence à meia-noite de hoje, o funcionamento do transporte durante o dia de amanhã segue indefinido.

Deflagrada há uma semana, a paralisação segue sem perspectiva de encerramento. A reivindicação dos metroviários é pelo reajuste do salário e do piso base da categoria.

Inicialmente, a demanda era de um reajuste de 25%. Após uma série de negociações, a categoria pleiteia agora por um aumento real de 7% do salário. Além disso, os metroviários também pedem a garantia de estabilidade no emprego e a realocação dos funcionários em caso de privatização do metrô.

A partir das 18h, a categoria realiza uma assembleia geral na Praça da Greve, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

“Vamos nos reunir e votar se retomamos a paralisação por tempo indeterminado ou se prorrogamos o prazo de suspensão por mais 24h”, afirmou o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares.

