Metrô do Recife Em nova assembleia, metroviários do Recife encerram greve de forma definitiva Questão foi debatida pela categoria na Praça da Greve, área central da capital pernambucana

Após assembleia geral realizada nesta sexta-feira (1°), na Praça da Greve, no bairro de São José, na área central da capital pernambucana, os metroviários do Recife decidiram encerrar de forma definitiva a greve iniciada no dia 2 de agosto.

A paralisação estava suspensa desde o dia 28 do último mês. Desde então, o modal voltou a funcionar com 100% da frota em todas as 36 estações que atendem cerca de 180 mil passageiros diariamente.

Metroviários do Recife decidiram por encerrar a greve de forma definitiva | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Nesta semana, as negociações com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) avançaram. Na última quarta-feira (30), durante uma reunião de conciliação, a companhia apresentou sua proposta final com relação ao acordo coletivo 2023-2024 dos metroviários.

Os termos foram explicados aos trabalhadores que, por maioria, decidiram aceitar o reajuste de 3,45% sobre salários e benefícios. Apesar de discordarem do índice apresentado, a avaliação dos metroviários foi de que a entrada na justiça em busca de um dissídio coletivo não traria benefícios.

