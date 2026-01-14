A- A+

MOBILIDADE Em obras, TI Camaragibe sofre alteração operacional e linhas terão novos itinerários aos domingos Três linhas deixarão de acessar o terminal aos domingos e passarão a operar com novos pontos de retorno e ajustes de itinerário

O Terminal Integrado (TI) Camaragibe sofrerá alterações operacionais como parte das ações preparatórias para a reforma e ampliação da estrutura. Por isso, a partir do próximo domingo (18), algumas linhas passarão a operar com nova configuração.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), as linhas 2419 (Matriz da Luz/TI Camaragibe), 2420 (Muribara/TI Camaragibe) e 2493 (Tiúma/TI Camaragibe) passarão a operar com nova configuração aos domingos, em razão da desativação temporária do terminal durante o período das obras.

TI Camaragibe

Com a alteração, as linhas deixarão de acessar o TI Camaragibe aos domingos e passarão a operar com novos pontos de retorno e ajustes de itinerário, garantindo a continuidade do atendimento aos usuários.

As mudanças visam minimizar os impactos da desativação temporária do TI Camaragibe e assegurar um serviço eficiente durante o período de obras, que têm como objetivo a melhoria da infraestrutura e da capacidade do terminal.

Confira como ficam os itinerários:



Linha 2419 – Matriz da Luz

A linha 2419 terá seu terminal invertido para o subúrbio, em Matriz da Luz, e deixará de seguir até o TI Camaragibe. O retorno das viagens será realizado no Centro de São Lourenço da Mata, na Avenida Dr. Francisco Correia (PE-005), em frente à agência do Banco Itaú, próximo à Praça da Macaíba.

Aos domingos, os veículos operarão com a nomenclatura “2419 – Matriz da Luz/São Lourenço” no destino eletrônico.

Linha 2420 – Muribara

A linha 2420 – Muribara também deixará de atender o TI Camaragibe e passará a realizar o retorno das viagens no Centro de São Lourenço da Mata, nas proximidades do Atacadão, na Rua Dr. Pedro Augusto Correia de Araújo (PE-005).

Além do trajeto principal, a linha contará com viagens específicas com atendimento ao Vale do Amanhecer e ao Condomínio Reserva São Lourenço, ampliando as opções de deslocamento aos domingos. Os ônibus circularão identificados como “2420 – Muribara/São Lourenço”, sendo obrigatória a utilização de placas indicativas informando o sentido da viagem.

Linha 2493 – Tiúma

Já a linha 2493 – Tiúma passará por uma ampliação significativa do percurso aos domingos. O retorno das viagens será realizado na Praça do Derby, no Recife, substituindo o TI Camaragibe como ponto final. Com isso, a linha passará a atender as estações de BRT do Corredor Leste/Oeste, no trecho entre Camaragibe e o Derby.

Para viabilizar a operação nas estações, os veículos utilizados serão do tipo pesado, com ar-condicionado e cinco portas. A nomenclatura exibida nos ônibus será “2493 – Tiúma/Derby”, também com uso obrigatório de placas indicativas.

Integração temporal

O CTM reforça que, mesmo com as alterações, os usuários das linhas 2419, 2420 e 2493 poderão realizar integração temporal, conforme a matriz vigente do sistema, de acordo com a necessidade do deslocamento.

