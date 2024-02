Em Olinda, homem de 34 anos é assassinado por criminoso fantasiado de Papangu

A- A+

Um assassinato registrado na tarde do domingo de Carnaval (11), no bairro do Varadouro, em Olinda, chocou moradores e foliões que celebravam a Festa de Momo. Filmado por câmeras de segurança, o crime foi cometido por um homem fantasiado de Papangu e que não foi identificado.

Nas imagens é possível observar o momento em que o responsável pelo delito se aproxima da vítima. O assassinato aconteceu dentro de uma loja de conveniência, que estava aberta no momento do crime.

Para cometer a ação, o criminoso aguardou até o momento em que a vítima, um homem de 34 anos, ficou de costas para escolher um item das prataleiras da loja. Neste momento, o criminoso sacou a arma e realizou vários disparos. Em seguida, ele sai correndo do local.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi regristrado por meio de equipe da Força Tarefa de Homicídios.

Por meio de nota, o órgão de segurança informou que "não foram roubados pertences da vítima e a suspeita é de execução".



A Polícia Civil destacou ainda que "as diligências seguem sendo realizadas com a captação de imagens, verificando linhas de investigação e aguardando resultado de perícia técnica. Mais informações não podem ser repassadas no momento para não causar prejuízo à investigação em curso".

Veja também

CARNAVAL 2024 SP: apuração dos desfiles das escolas do Grupo Especial começa às 16h