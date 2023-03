Em Olinda, material antirracista será distribuído na Rede Municipal de Ensino

A- A+

A Escola de Tempo Integral Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Amaro Branco, em Olinda, recebeu o lançamento da “Cartilha Antirracista: Informação e Proteção” nesta sexta-feira (24). O material apresentado será distribuído por toda a Rede Municipal de Ensino da cidade, com foco nos estudantes que têm entre 10 e 15 anos.

A ação foi promovida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Olinda e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), através da Comissão de Igualdade Racial da instituição. O conteúdo foi assinado pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (OBPN), junto a representantes da sociedade civil que lutam pela causa antirracista.

A cartilha tem o objetivo de informar os estudantes sobre o racismo existente no cotidiano, promovendo assim o entendimento do que podem ser palavras e atitudes preconceituosas. No documento, também há orientações sobre o que fazer em casos de racismo, a quem recorrer e quais providências podem ser tomadas.

É crime

Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.532, de 2023. Nela, a injúria racial passou a ser considerada crime de racismo e teve sua pena aumentada, de um a três para dois a cinco anos de reclusão.

Racismo x Injúria racial: qual a diferença?

O crime de racismo é considerado quando a prática acontece contra a raça, cor, etnia, religião e/ou origem de um coletivo. Enquanto injúria racial, é quando essas ofensas são direcionadas a um só indivíduo.



