Em Olinda, polícia investiga homem vestido de palhaço que disparou tiros em comunidade

Vestido de palhaço, um homem disparou tiros em uma comunidade do bairro de Jardim Brasil, em Olinda. Dois homens que estavam em uma moto trafegando no local, ao perceberem os tiros, tentaram fugir, mas um deles acabou sendo atingido na região das costas. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (31), por volta das 23h.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), através da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciou investigações sobre o episódio.

"Segundo relatos iniciais, a vítima, um homem de 21 anos, conduzia uma moto junto com um amigo, quando um desconhecido com vestimentas de palhaço, efetuava disparos na localidade. Ao tentarem fugir, a vítima acabou sendo atingida por disparos de arma de fogo na região das costas. As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime", diz a Polícia Civil através de uma nota enviada à Folha.