A- A+

EDUCAÇÃO Em Olinda, três alunos de Escola Municipal disputam final do "Soletrando" Professora contou com ajuda de doações para realizar evento; vencedor ganhou bicicleta

Três estudantes do Ensino Fundamental 1 da Escola Municipal Mizael Montenegro Filho (@escolamizaelmontenegrofilho) participaram, na tarde desta sexta-feira (15), da etapa final do projeto “Soletrando”. O primeiro lugar ficou com a estudante Maria Sophia Miranda, representando o 3º ano C. O segundo, com Sophia Alexandre, do 2º ano A. Por fim, o terceiro lugar foi conquistado por Nicolas Samuel, do 4º ano C.

A instituição fica localizada na Rua Catarina Batista de Alencar, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Professora e idealizadora do projeto, Marise Leal Gusmão (@mariseleal17), que também é escritora de livros infantis, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco sobre a preparação dos estudantes para o “Soletrando”.

“Essa já é a quinta escola em que faço. O objetivo é para que eles aprendam a escrever e ler corretamente. O estudante pensa na letra e no som. O importante é aprender, porque a aprendizagem é a única certeza de que o aluno pode ser o que ele quiser. Ele tem que acreditar nele e saber que é capaz. Eu entrava em cada sala para estudar 20 palavras por dia com eles. Eram 10 turmas ao todo, e o campeão de cada turma ganhou uma medalha. Eles aprendiam ortografia e acentuação em cada palavra. Foram 466 palavras. E para a final do Soletrando, foram as mais difíceis”, afirmou, de início.

"O importante é aprender, porque a aprendizagem é a única certeza de que o aluno pode ser o que ele quiser", ressalta a professora | Forto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O primeiro lugar na final desta tarde ganhou uma bicicleta e um troféu, enquanto o segundo e o terceiro colocados receberam como premiação um kit com material escolar e acessórios.

Professora Marise Leal Gusmão erugue troféu junto da estudante que conquistou primeiro lugar do projeto, Maria Sophia Miranda | Foto: Cortesia

O caminho até a concretização dos prêmios, no entanto, não foi fácil. “Eu fiz uma cartela com 70 números e amigos e pessoas próximas doaram dinheiro. Teve gente que doou R$ 20, outro deu R$ 100, teve um amigo do meu filho que deu R$ 200. Com o dinheiro, comprei a bicicleta, material escolar, camisas, microfones, troféu e medalhas”, explica.

Veja também

Califórnia Jovens na Califórnia processam governo dos EUA por poluição