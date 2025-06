A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) deflagrou uma operação especial, em comemoração aos 200 anos da instituição, na manhã desta sexta-feira (27). Denominada como ‘Bicentenário’, a ação visa colocar todo o efetivo policial nas ruas para promover à população uma sensação maior de segurança. Somente no Grande Recife, estarão empregados 575 policiais militares.

Todas as 280 viaturas partiram do Quartel do Derby, centro do Recife. 248 motocicletas e o helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) também participam dos trabalhos, que também contam com participação das Diretorias Integradas Metropolitana, do Interior, Especializada, de Articulação Social e do Complexo do Quartel do Comando Geral (QGC).





PMPE deflagra operação Bicentenário. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Nas ruas, os agentes vão atuar para prevenir crimes, proteger vidas, reforçar a segurança no trânsito e nos esportes. As ações se concentram nos pontos de maior movimentação e vulnerabilidade, como os principais corredores viários do estado, além dos Quadrantes de Segurança de Homicídios (QSH) - áreas com incidência de crimes violentos letais intencionais e crimes violentos contra o patrimônio. Ainda estão envolvidos no trabalho o Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), a Operação Lei Seca e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).





Durante a cerimônia de lançamento da operação, o comandante geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, disse que a iniciativa reafirma o compromisso da instituição em fornecer segurança às pessoas e, segundo ele, é dessa forma que se faz a diferença. Ainda durante o momento, ele convocou algum voluntário para fazer uma oração a Deus, pedindo proteção aos agentes que, mesmo indo a campo, têm a missão de proteger, resguardar e cuidar das pessoas, mas voltar para onde tudo começou. A intercessão foi comandada pelo tenente coronel Anderson Teixeira.

O coronel João Barros, que é diretor de planejamento operacional da PM, disse à reportagem da Folha de Pernambuco que este é um presente dado ao povo e que os trabalhos extraordinários de hoje são equivalente às principais operações que a corporação põe em prática durante as épocas mais importantes do ano, como, por exemplo, Carnaval e São João. Este último ainda acontece.

“Por ordenação do comandante geral [coronel Ivanildo Torres], paramos diversos setores administrativos da corporação e dos batalhões, chamamos policiais na folga, fizemos uma grande mobilização para, durante 24 horas, aumentar o esforço do policiamento em todo o estado de Pernambuco. Em todas as regiões, são mais de 2 mil policiais lançados, em caráter extraordinário, além de 840 viaturas. Isso tudo é além do serviço extraordinário da corporação, que é o lançamento normal das corporações e o atendimento normal do 190, que a gente faz normalmente”, frisou ele.

Principais operações da PMPE durante o ano

- Carnaval;

- São João;

- Papai Noel (Natal);

- Têxtil (Polo de Confecções do Agreste).

“Nas ruas, temos coronéis, tenentes coronéis, majores, graduados mais antigos e todos estarão comandando uma guarnição em diversas modalidades de policiamento, seja por moto, radiopatrulha ou a pé, nos locais de ‘mancha criminal’ mais acentuada”, concluiu.

