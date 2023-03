Em Palmares, homem morre após levar choque elétrico enquanto fazia serviço no telhado de casa

Um homem de 40 anos morreu vítima de choque elétrico no município de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente aconteceu nesse domingo (19), na rua Santo Onofre, por volta das 11h30.

A vítima, que não teve o nome divulgado, fazia um serviço de manutenção no telhado da própria residência quando entrou em contato com fios de alta tensão.

Ainda segundo o Samu, uma unidade de suporte básico foi encaminhada ao local, mas o homem não resistiu e morreu.