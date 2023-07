A- A+

CHUVAS Em parceria com a Defesa Civil Nacional, Jaboatão lança canal de alerta de chuvas Ferramenta irá atuar como medida preventiva de casos e acidentes graves no município

A Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), está disponibilizando um canal de alerta de chuvas para a população da cidade.



A medida, desenvolvida em parceria com a Defesa Civil Nacional, acontece através de um número de WhatsApp; cada pessoa poderá realizar o seu cadastro para receber as informações em primeira mão.

Saiba como cadastrar

O procedimento para uso da ferramenta é simples. Primeiro, o cidadão precisará salvar o número (61) 2034-4611, da Defesa Civil Nacional, em seu aparelho celular. Através do WhatsApp, será necessário fazer um cadastro, respondendo perguntas de forma automática.

Após completar a etapa de cadastramento, a ferramenta fará o disparo de informações sobre o município ou apenas na área onde a pessoa reside. Além dos alertas sobre chuvas, o cidadão recebe também orientações sobre como proceder em casos de emergência.

“É importante contarmos com mais um instrumento para alertar a população sobre as chuvas que vêm atingindo o município, nesse período de inverno. As orientações são passadas com antecedência e, dessa forma, o morador de áreas de risco ou com possibilidade de alagamentos pode procurar um local mais seguro”, explicou coronel Elton Moura, secretário de Defesa Civil de Jaboatão.

A ação tem como objetivo evitar que acidentes mais graves aconteçam durante o período de chuvas fortes que impacta a Região Metropolitana do Recife todos os anos. Ainda de acordo com Elton Moura, o canal servirá como uma medida preventiva.

“O aplicativo permite identificar as regiões mais atingidas pelas chuvas e assim podemos encaminhar as mensagens com mais precisão. Esse trabalho preventivo é fundamental para proteger as pessoas e salvar vidas”, completou.

Além do canal, a Defesa Civil de Jaboatão possui uma Sala de Emergência, funcionando 24 horas por dia, sete dias da semana, realizando o monitoramento das condições climáticas, precipitações pluviométricas e o estado de funcionamento da cidade. Casos de emergência podem ser comunicados ao órgão através dos telefones: 0800 281 2099 e 99195-6655.

Veja também

AMÉRICA LATINA Urso-de-óculos e cafeicultores se reconciliam em montanha da Colômbia