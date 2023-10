A- A+

DIA DAS CRIANÇAS Em parceria com Consulado Chinês, Banho Recife doa mil brinquedos no Marco Zero, nesta quarta (11) Ação tem como objetivo impactar crianças em situação de rua na capital

Em homenagem ao Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira (12), o Banho de Cidadania Recife, organização sem fins lucrativos que leva dignidade para milhares de pessoas na Região Metropolitana do Recife, realiza, nesta quarta (11), a partir das 11h, uma ação de doação de mil brinquedos para crianças em situação de rua. O evento será realizado no Marco Zero, localizado no Bairro do Recife, área central da cidade, e acontece em parceria com o Consulado Geral da China na capital pernambucana, que doou metade dos materiais para o grupo.

"O Banho de Cidadania já acontece de maneira integral e recorrente no Recife, fornecendo banhos e serviços de higiene e saúde gratuitos para moradores de rua do Recife. Para o Dia das Crianças, pensamos em fazer uma doação de brinquedos para as crianças, que é uma ação que fazemos todos os anos, mas em uma escala menor", começou Maurício Barbosa, voluntário do Banho de Cidadania Recife.



"Com o apoio que recebemos do Consulado Chinês, que já doou cerca de 500 brinquedos, vamos conseguir distribuir um total de mil brinquedos, recolhidos por outras campanhas nossas ao longo do ano", completou.

O evento no Marco Zero será o primeiro passo da ação. No momento, há 50 crianças cadastradas para receber os presentes e, ainda na quarta-feira, os membros do Banho de Cidadania Recife percorrerão alguns dos principais pontos da cidade doando o restante dos brinquedos. Maurício Barbosa conta, ainda, que a parceria com o Consulado Chinês apenas amplifica o trabalho realizado pela organização.

"Chegamos ao Consulado através da Comunidade Chinesa do Recife, que é nossa parceira há dois anos. Nós já realizamos essa ação no ano passado, mas não chegou a ser tão grande quanto neste ano. Em 2023, com o apoio deles, nós temos uma maior visibilidade e conseguiremos ajudar ainda mais pessoas", comentou Maurício Barbosa.

Além da doação dos brinquedos, serão distribuídas também dez cadeiras de rodas. Dessas, quatro já estão direcionadas para pessoas no município de Gravatá, no Agreste do Estado, que também recebe atendimento da organização. Também serão contempladas pela ação Olinda e Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife, e Bom Jardim, também no Agreste.

Materiais arrecadados para doação. - Foto: Maurício Barbosa/Banho de Cidadania Recife

Impacto do Banho de Cidadania

O Banho de Cidadania Recife surgiu em 2019 e foi fundado por cinco amigos. Dentre eles, o presidente da organização, Cassiano Silva. De lá para cá, o grupo já impactou mais de 46 mil pessoas, levando dignidade para moradores de rua da capital. São prestados serviços de higiene, como banho e corte de cabelo, além de ações voltadas para a saúde dessas pessoas, como atendimento odontológico, e doação de alimentos e roupas.

Hoje o grupo possui um ônibus próprio, que faz o deslocamento pelos principais pontos da cidade. O veículo tem uma estrutura com dois banheiros completamente equipados para que as pessoas possam tomar seus banhos de maneira privada.

Ônibus do Banho de Cidadania Recife. - Foto: Maurício Barbosa/Banho de Cidadania Recife

Além disso, o ônibus também é equipado com um consultório odontológico, montado através de parcerias, e que é capaz de atender pessoas com serviços prestados por profissionais voluntários.

"Com o tempo, nós conseguimos apoio de fora, e coonseguimos ampliar o nosso atendimento. Após uma clínica odontológica nos doar uma cadeira especializada para o atendimento, nós decidimos um consultório dentro do nosso próprio ônibus. Reformamos para conseguirmos comportar os novos equipamentos e hoje em dia fazemos ações voltadas para a saúde com dentistas voluntários", destacou Maurício Barbosa.

Atendimento odontológico da organização. - Foto: Maurício Barbosa/Banho de Cidadania Recife

O Banho de Cidadania Recife continua realizando o atendimento, mas necessita de doações para sobreviver, principalmente para a compra de equipamentos odontológicos, que são caros. Quem desejar contribuir pode realizar transferências via Pix através da chave 43782860000137 (CNPJ). Para conhecer e acompanhar o trabalho da organização, também é possível encontrá-los nas redes sociais a partir do seu perfil oficial do Instagram (@banhorecife).

Veja também

Rio de Janeiro Mil policiais são enviados a favelas do Rio em operação contra o crime organizado