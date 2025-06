A- A+

MEIO AMBIENTE Em parceria com o Governo de PE, Olinda oficializa primeiro Corredor Verde da cidade nesta terça (3) Ação visa a ampliar a arborização na cidade e integra a programação da Semana do Meio Ambiente

Com foco na sustentabilidade, a cidade de Olinda dará, nesta terça-feira (3), o pontapé inicial para a implantação do primeiro Corredor Verde do município.

A ação integra a programação da Semana do Meio Ambiente e será realizada das 8h às 12h, no trecho inicial da avenida Olinda.

A iniciativa, realizada por meio do projeto Plantar Juntos, do Governo de Pernambuco, prevê a arborização de áreas urbanas com espécies nativas, incentivando a biodiversidade nos centros urbanos e contribuindo para a melhoria da qualidade do ar.

Nesta terça, um Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Olinda e a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas/PE) será assinado, formalizando a adesão do município ao projeto estadual.

Com apoio de parceiros da iniciativa privada, a gestão estadual será responsável pela doação das mudas, enquanto a municipal atuará como articuladora, garantindo espaços adequados para a execução do projeto.

Ao todo, 1.200 mudas serão plantadas ao longo da via em Olinda.

Serviço:

Projeto Plantar Juntos em Olinda

Local: Trecho inicial da avenida Olinda

Horário: 8h às 12h

