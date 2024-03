A- A+

CAPACITAÇÃO Em parceria com o Senac, Instituto Shopping Guararapes oferece curso gratuito de vendas; saiba mais Aulas estão previstas para iniciar em 9 de abril, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, com um total de 160 horas de capacitação

O Instituto Shopping Guararapes, em parceria com Senac, abriu 30 vagas para um curso gratuito de vendas. O objetivo é capacitar jovens de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). As aulas estão previstas para iniciar em 9 de abril, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, com um total de 160 horas de capacitação.

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial no Instituto, que fica em frente à portaria D do Shopping Guararapes. O prazo segue até esta quarta-feira (27), das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Os interessados devem seguir os seguintes critérios: idade entre 18 e 30 anos; residir em Jaboatão dos Guararapes; ter estudado ou estar estudando em escola pública; e possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Para se inscrever, os candidatos precisam comparecer ao Instituto com cópias do RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.



