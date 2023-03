Em Passira, nove pessoas são presas por crime ambiental após extração ilegal de argila

A- A+

Nove pessoas foram presas em flagrante na manhã desta sexta-feira (17), em Passira, no Agreste de Pernambuco, extraindo argila de maneira ilegal. As identidades dos detidos não foram divulgadas.

A Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), unidade da Polícia Militar (PM), foi quem coordenou o caso, após o recebimento de denúncias.

As nove pessoas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil de Passira. Junto com elas, foram apreendidos quatro caminhões e duas escavadeiras. De acordo com a PM, as seis máquinas custam em torno de R$ 3 milhões.

