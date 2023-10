Em pedido pela paz, Orquestra Criança Cidadã se apresenta no Vaticano para o papa

A- A+

Nascida no Grande Recife, a Orquestra Criança Cidadã, projeto de inclusão social através da música, se apresenta duas vezes, nesta sexta-feira (3) e sábado (4), no Vaticano, como parte do "Concertos pela Paz". A apresentação musical reúne jovens do Brasil, Itália, Ucrânia e Rússia pedindo, por meio da arte, pelo fim da guerra no continente europeu e no mundo como um todo.



O projeto pernambucano leva 25 artistas de 14 a 21 anos da comunidade do Coque, área central do Recife, e de Camela, distrito de Ipojuca, na Região Metropolitana, para a cidade eterna, com direito a apresentação diretamente para o papa Francisco.

As apresentações do Concertos pela Paz estão programadas para acontecer no altar-mor da Basílica de São Pedro, na sexta, e na Sala Paulo VI, no sábado - essa última com presença do papa na plateia. O Concertos pela Paz é organizado pela Charis Internacional e pela Comunidade Obra de Maria, com apoio da Fondazione Cavalsassi, na Itália, e a Orquestra Criança Cidadã, no Brasil.



Esta é a segunda apresentação da Orquestra Criança Cidadã no Vaticano para o pontífice. A exibição ocorreu durante a viagem em 2014 que o grupo realizou para a Europa, onde também se apresentou para o então primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, em Lisboa.

Em agosto de 2023, o idealizador da Orquestra Criança Cidadã e juiz assessor especial da Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), João Targino, visitou a Folha de Pernambuco e convidou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro para a apresentação diante do Papa Francisco.

“Estar com o papa não é um presente, é uma graça. Estamos recebendo essa oportunidade de estarmos diante dele. Eu disse a ele que os músicos eram a própria face de Cristo. Aquelas faces estão cumprindo suas jornadas profissionais mundo afora. Agora, teremos outros garotos e garotas que estarão tocando. O sentimento é de gratidão a Deus”, declarou Targino, na ocasião.

Representando Eduardo de Queiroz Monteiro, a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, possui presença confirmada no evento para acompanhar de perto a apresentação da Orquestra Criança Cidadã no Vaticano.

"Oportunidade única" no Vaticano

O coordenador musical e maestro da Orquestra, José Renato Accioly, contou à Folha de Pernambuco que participar do evento é uma oportunidade única tanto para si mesmo, como músico, quanto para os jovens impactados pelo projeto, que passam a ter a chance de mostrar seu talento para todo o mundo.

"A gente está indo fazer duas apresentações. São dois Concertos pela Paz, que envolvem jovens de quatro países: 25 brasileiros, 12 italianos, oito ucracianos e oito russos. É um momento bastante especial, e é uma grande alegria tocar para o papa, em um momento tão difícil que está sendo vivido tanto com a guerra na Ucrânia e Rússia, quanto no conflito entre Hamas e Israel", começou.

"Especialmente para os jovens, é uma oportunidade extremamente rica, não só pelo ponto de vista de formação artística, que é preciosíssimo, mas também para formação humana, porque eles vão poder tocar ao lado de jovens de outras três nacionalidades e vão poder conhecer Roma e o Vaticano. Vão receber uma riqueza cultural imensa, sem igual, e vão poder levar isso para a vida inteira", completou o maestro.

Maestro José Renato Accioly rege apresentação da Orquestra Criança Cidadã. - Foto: Mike Torres / Ascom OCC

Repertório em homenagem aos afetados pela guerra

O repertório das apresentações teve curadoria de José Renato, do também maestro Lanfranco Marcelletti Jr., que estão incubidos de comandar a regência dos concertos, além de Guilherme Teixeira, com sugestões da Fondazione Calvasassi.



A intenção dos artistas é fazer uma homenagem aos cidadãos que estão sendo impactatdos pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022 e que segue sem previsão para término. Assim, composições do russo Sergei Rachmaninov e do ucraniano Mykola Leontovich, músicos renomados, figuram entre as músicas selecionadas.

O italiano Antonio Vivaldi e o argentino Astor Piazzolla, em tributo ao papa, também compõem o repertório. Do Brasil, aparecem Heitor Villa-Lobos, Ary Barroso e o pernambucano de Caruaru Clóvis Pereira, atualmente com 93 anos, de quem foi escolhida “Três peças nordestinas”, importante produção musical do Movimento Armorial, fundado em 1970 por Ariano Suassuna com o intuito de propor uma arte autenticamente brasileira que leva como base aspectos culturais das raízes populares do País.

"Eu me sinto extremamente feliz e gratificado pela oportunidade de realizar essa ação e de poder participar dessa oportunidade de levar esses jovens a essa viagem tão especial, com um repertório rico que traz aspectos brasileiros misturados a grandes músicos estrangeiros. É muito especial poder participar disso e em um momento tão difícil que está sendo vivido no mundo nesse início de século XXI; então, que possamos chamar a atenção do mundo e ajudar nessa luta pela paz", destacou José Renato Accioly.

Apesar de ser a primeira experiência internacional de alguns integrantes, a Orquestra Criança Cidadã já acumula no currículo apresentações nacionais e internacionais, em países como Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Itália, Argentina, China e Israel.

Orquestra Criança Cidadã impacta vida de jovens do Grande Recife - Foto: Augusto Cataldi / Ascom OCC

Impacto na vida de jovens periféricos

Idealizada em 2006 pelo juiz João José Rocha Targino em parceria com o maestro Cussy de Almeida e o desembargador Nildo Nery dos Santos, a Orquestra Criança Cidadã é incentivada pelo Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura e com patrocínio master da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal.

No projeto, alunos oriundos de regiões periféricas do Grande Recife recebem aulas de instrumentos de cordas, sopros e percussão, teoria musical, flauta doce e canto coral. Além disos, também é ofertado apoio pedagógico, atendimento psicológico, médico e odontológico, aulas de inclusão digital, três refeições por dia e fardamento. Há ainda bolsas para monitores.

Um dos jovens impactados pelo projeto é o violinista Pedro Henrique Martins, de 19 anos, morador da comunidade do Coque, que chegou à Oquestra Cidadã quando tinha 12 anos e agora tem a oportunidade de se apresentar, ao lado dos seus 24 companheiros, para o papa Francisco neste sábado.

"Há uma orquestra perto da minha casa, então desde sempre eu os via passando por aqui. A filha de uma amiga de minha mãe fazia parte do projeto, me interessei e me inscrevi também para participar. No começo, era mais uma brincadeira, mas, com o passar do tempo, deixou de ser isso, e eu me apaixonei pelo instrumento. Hoje em dia faço parte do curso de Música da UFPE, e estou me formando enquanto músico. Com muitas dificuldades de altos e baixos, e a orquestra é um marco na minha vida com certeza", revelou Pedro.

Pedro Henrique Martins, violinista da Orquestra Criança Cidadã. - Foto: Carlos Eduardo Amaral / Ascom OCC

No concerto, Pedro tem a chance de se apresentar ao lado de talentosos artistas de outras partes do mundo, que chegam ao Vaticano com o mesmo objetivo: trazer a atenção mais do que necessáira para a manutenção da paz. Com isso, o ponto mais importante para ele sobre a apresentação está em "acolher" os músicos que participam da apresentação, principalmente os russos e ucranianos, que vivenciam o conflito entre os países.

"A gente tem que entender o momento que cada um está passando, que não é um momento de paz, é de guerra. Mas temos que levantar a bandeira para todos, para acolhimento, para trazê-los para perto e ser sensíveis a esse ponto. É um momento complicadíssimo, então a única palavra que temos que dar é 'acolher' e fazer com que o clima seja favorável para eles e para nós", pontuou o músico.

Atualmente, a Orquestra Criança Cidadã atende gratuitamente 400 jovens - 250 no Coque; além de 120 em Ipojuca e 30 em Igarassu, esses municípios da Região Metropolitana do Recife - com origens semelhantes à de Pedro. No total, em 17 anos desde a fundação, o número chega a 700 impactados. Desses, vários seguiram carreira artísticas e optaram por cursar faculdade de música, assim como Pedro, ou obtiveram ajuda para ingressar no mercado de trabalho através do programa de aprendizagem profissional disponibilizado pela Orquestra Criança Cidadã.

As apresentações da orquestra no Vaticano reúnem fiéis de todo o mundo e faz parte da Formação Charis, que tem início um dia antes, nesta quinta-feira (2). A participação do papa Francisco e do Concertos pela Paz será transmitido pela CTV, dos canais Charis no YouTube, Facebook e de outros canais, permitindo que pessoas de todo o mundo vivenciem essa jornada.

"Com a orquestra, já tive a oportunidade de viajar para Argentina, Brasília, mas agora é algo ainda mais especial, ir para o Vaticano. É uma coisa ainda inacreditável. Se perguntasse um ano atrás para a gente sobre ir para a Itália, conhecer o PAPA,. eu não iria acreditar. Vou chegar lá, fazer o que mais amo e, se tudo der certo, vamos fazer uma apresentação inesquecível", finaliza Pedro.

A editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, fará a cobertura do evento, a convite da Obra de Maria. Todo o conteúdo estará disponível no Portal Folha de Penambuco e no Instagram oficial do veículo: @folhape.

Confira a programação completa da Orquestra Criança Cidadã no Concertos pela Paz no Vaticano:



Sexta-feira (3/11)

Local: Basílica de São Pedro

16h30 - Concerto antes da realização da missa, que será presedida pelo cardeal Kevin Farrell.



Repertório:



1. Bachianas Brasileiras 4, Prelúdio 4

Villa-Lobos



2. Antonio Vivaldi – Concerto Número 4 em Fá Menor, op. 8, RV 297, “L’inverno”

II. Largo (em mi bemol maior) 5’ Solist: violinista italiano



3.Vocalise 5’ - Rachmaninov

Solista: Antonio Tertuliano (músico pernambucano da Orquestra Filarmônica de Israel)



4.Astor Piazzolla – Oblivion

Solista: Singrid Vitória (brasileira)



5. Clóvis Pereira – “Três Peças Nordestinas” 5’

I – No Reino da Pedra Verde



BIS:



7. Alfredo Le Pera/Carlos Gardel – Por Uma Cabeza

Solistas: Quarteto formado por dois russos e dois ucranianos





8. Ary Barroso – Aquarela do Brasil

Arr. Nilson Lopes



17h - Missa



Repertório da Orquestra na missa:



1.Vietato:

Messiah I Overture 4 – G. Fr. Handel



2.Ofertório:

Air on the G String – J. S. Bach



3. Comunnhão:

CoPanis Angelicus – C. Franck



4. Uschita

Carol Of The Brlls 5’ – M. Leontovich



Sábado (4/11) - com presença do Papa Francisco



Local: Sala Paulo VI

16h: Apresentação



Repertório:



1. G. Fr. Handel - Messiah | Overture 4’



2. Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras 4 | Prelúdio 4’



3. M. Leontovich - Carol of The Bells 5’ I Tradicional do Natal Ucraniano.



4. Rachmaninov - Vocalise 5’

Solista: Antonino Tertuliano (Contrabaixista da Orquestra Filarmônica de

Israel)



5. J. S. Bach – St. Matthew Passion, BWV 244 – Arie "Erbarme dich, mein Gott"

7’30”

Solistas: Violinista Ucraniano e Violinista Russo.



6. Astor Piazzolla - Oblivion

Solista: Singrid Vitória | Orquestra Criança Cidadã



7. Alfredo Le Pera / Carlos Gardel - Por Una Cabeza 4’

Solistas: 2 Ucranianos e 2 Russos

Veja também

SAÚDE Consultor da Opas vê pouco avanço em redes regionais de saúde