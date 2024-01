A- A+

LAZER Em período de férias no Recife, atividades de lazer são oferecidas no Parque da Jaqueira; confira Ação começa a partir desta quinta-feira (11), com oficinas, contações de histórias, esquete teatral e caminhadas ecológicas

Com o período de férias escolares, muitos pais procuram atividades de lazer gratuitas no Recife. Para atender a população, a prefeitura da cidade montou uma programação especial no Econúcleo do Parque da Jaqueira, Zona Norte da capital, a partir desta quinta-feira (11) até o dia 28 de janeiro.

São ofertados momentos de sensibilização ambiental para os pequenos e seus responsáveis, por meio de oficinas, contações de histórias, esquete teatral e caminhadas ecológicas.

Atividades da semana

Já na manhã desta quinta, pais e crianças podem conferir uma mostra de coleção de sementes que conecta os visitantes com a natureza e desperta a curiosidade dos pequenos. Além disso, está marcada também a contação de história educativa “Pedrinho e o barco”. No período da tarde, o público tem a oportunidade de conferir a exposição itinerante “Parto Ritual”, com a mostra de 15 fotografias que retratam momentos de partos humanizados, com o objetivo de evidenciar a mulher como protagonista do ato.

Na sexta-feira (12), está marcada a oficina de compostagem, onde devem ser ensinadas técnicas para estimular a decomposição de materiais orgânicos. Além disso, a Abelha Rainha Beezu traz um podcast rico em conteúdo ambiental e lúdico.

No início da manhã de sábado (13), a esquete teatral “Wandinha enfrenta o monstro da poluição”, leva sensibilização ambiental e aprendizado para a criançada. Também vai rolar, no turno da tarde, a contação de história “A lenda da Vitória Régia”. Em seguida, o público poderá conferir uma oficina de percussão de garrafas pets, que estimula o aprendizado sobre resíduos sólidos através da música.

Para fechar a primeira semana da Ecoférias do Econúcleo do Parque Jaqueira, o domingo (14), está marcada uma sessão de meditação e esquete teatral no primeiro turno do dia. Pela tarde, o local realiza contações de histórias empolgantes e educativas.



O Econúcleo do Parque da Jaqueira funciona de quinta-feira a domingo, das 9h às 16h. A programação da Ecoférias se estende até o dia 28 de janeiro, com todas as atividades gratuitas que serão divulgadas a cada semana.

Confira a programação completa da primeira semana:

Manhã - a partir das 9h

Tarde - a partir das 14h

Quinta-feira (11)

- Mostra coleção de sementes

- Contação de história “Pedrinho e o Barco”

- Participação da APABB- instituição voltada para pessoas com deficiência

- Apresentação de passistas (pessoas PCD)

Sexta-feira (12)

- Oficina de compostagem

- Podcast da Beezu (convidado Marcelo Sobral)

- Podcast da Beezu

Sábado (13)

- Esquete teatral: Wandinha enfrenta o monstro da poluição

- Oficina de percussão com garrafa pet

- Roda de conversar com as mães (parto ritual com Camila Guimarães)

- Contação “A lenda da Vitória Régia”

Domingo (14)

- Meditação

- Esquete teatral Wandinha enfrenta o monstro da poluição

- Boneca Lili

- Pedrinho e o Barco

Veja também

Rio Grande do Norte Preso líder de associação criminosa que atua no tráfico de drogas e assaltos a joalherias no Recife