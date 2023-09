Em Pernambuco, mais de 2,9 mil pessoas aguardam na fila de transplante

A- A+

Considerada um ato de amor ao próximo, a doação de órgãos ainda é um tema cercado de dúvidas no Brasil. No país, mais de 66 mil pessoas aguardam por algum tipo de transplante. Em Pernambuco, 2.918 pacientes necessitam receber um novo órgão para conquistar um aumento na qualidade de vida.

A fila no estado, que é a segunda maior do Nordeste, é composta majoritariamente por pacientes que aguardam por rim, órgão que é demandado por 1.613 pessoas. Em seguida, a maior necessidade é por córnea, que tem uma lista de espera composta por 1.108 pessoas.

O terceiro órgão mais necessitado pelos pacientes em Pernambuco é o fígado, que é aguardado por 154 pessoas. Já o pâncreas-rim e o coração são esperados por 25 e 18 pacientes, respectivamente.

Neste ano, 876 transplantes de órgãos foram feitos em Pernambuco, número que coloca o estado como o sexto que mais realiza o procedimento no Brasil.

Hospital da Restauração lidera transplantes realizados em Pernambuco | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Hospital da Restauração (HR) Governador Paulo Guerra é responsável pela maior parte das captações. Nos últimos dois anos, a unidade de saúde registrou um aumento de 45% nas doações.

Até agosto deste ano, 148 protocolos de morte encefálica foram abertos no hospital. Desse total, 60 receberam autorização da família do paciente para doação.

A equipe responsável pela captação de órgãos no HR é composta por dez profissionais e está disponível 24 horas.

“A partir da sinalização positiva da família, acionamos a Central de Transplantes de Pernambuco, que é interligada com a do Brasil, e eles fazem essa busca pela pessoa que pode receber o órgão”, explicou o médico João Paulo Ribeiro, coordenador da Organização da Procura de Órgãos do HR/Imip.

A estimativa é que, a cada “sim” de uma família para a doação, cerca de sete vidas possam ser salvas. Por isso, o estímulo é para que as pessoas que desejam doar manifestem sua pretensão para os familiares.

“A legislação brasileira legaliza como definição plena a decisão da família para o consentimento da doação. Assim, é necessário que as pessoas, em vida, conversem com seus familiares e reforcem o fato de serem doadores de órgãos. Isso, quando acontece, é muito positivo. Facilita essa decisão”, explicou Melissa Moura, coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco.

No estado, a negativa familiar à doação é considerada alta. Entre os meses de janeiro e agosto, cerca de 41% dos familiares pronunciaram “não” à doação do órgão.

“Além de ser um ato de amor, há na doação uma maneira de ressignificar a morte, trazendo conforto para pessoas que necessitam de um órgão para sobreviver”, avaliou Melissa.



UMA ATO DE NOBREZA

Com 41 anos, Elen Pereira foi uma das beneficiadas pelo “sim” de uma família. A servidora pública entrou na fila de transplante em 2014 após passar por uma série de tratamentos para cuidar de uma doença rara que ataca o fígado. Naquele período, o quadro de Elen se agravou de tal forma que ela precisou ser removida da fila de espera.

“Minha imunidade estava tão baixa que peguei uma bactéria pelas vias respiratórias. Ela atacou meus pulmões e causou uma infecção generalizada. Melhorei depois de um tempo, mas, ou eu fazia o transplante ou morria”, relatou.

Após retornar para a fila, Elen aguardou por mais um mês antes de receber o fígado.

“A doação foi autorizada por uma família de Petrolina que, em um momento tão difícil e de sofrimento, falou sim para a doação de órgãos. Depois do transplante, fiz reabilitação porque fiquei três meses acamada. Se não fosse essa família, eu não teria sobrevivido”, comentou.

Elen Pereira recebeu doação de fígado e hoje leva uma vida normal | Foto: Cortesia

Para ela, o órgão foi o remédio necessário para a cura. “Minha vida voltou ao normal. Quando uma família fala sim para a doação de órgãos ela está ressignificando o luto e o sofrimento diante de uma dor tão grande. É um ato de nobreza e de amor ao próximo”, completou Elen.

EVENTO DISCUTE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Buscando promover uma maior conscientização sobre o tema, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) realiza nesta quarta-feira (27), data em que é lembrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos, um evento com especialistas da área. O encontro acontecerá no auditório da SES-PE, no Bairro do Bongi, a partir das 14h.

A programação é composta por palestras que irão tratar de temas importantes para a construção dos processos relativos à doação de órgãos e tecidos.

"O panorama das notificações dos potenciais doadores se reflete em doações e, consequentemente, no aproveitamento dos órgãos para transplantes no Estado, sob a forma de dados estatísticos. É essencial conhecer bem esses números que, na ponta, vão se transformar em vidas salvas em Pernambuco", pontuou Melissa Moura.

Para a coordenadora de Educação Permanente da Central de Transplantes, Ceça Luna, o trabalho em equipe é essencial no momento de abordar a família dos potenciais doadores de órgãos.

"Temos literatura mundial que traz a importância de todos os profissionais de saúde no momento da comunicação à família. Antes, durante e depois é preciso que toda essa equipe construa essa relação, desde a chegada do paciente ao hospital, durante, com a abertura e fechamento protocolo de morte encefálica (ME) e na ajuda à família e, posteriormente, no trabalho de ressignificação dessa morte. Todos têm papéis fundamentais", afirmou Ceça Luna.

