segurança pública Em Pernambuco, outubro finaliza sem nenhum homicídio em 113 municípios e Fernando de Noronha Em 2025, mais 18 cidades entraram no ranking da segurança pública sem ocorrências de Mortes Violentas Intencionais (MVIs)

Neste último mês de outubro, nenhum homicídio foi registrado em 113 municípios e em Fernando de Noronha, o que corresponde a 61,6% de todo o território pernambucano, segundo dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social (SDS). Também nessa análise, 18 cidades a mais que passaram a integrar o ranking de números positivos sobre Mortes Violentas Intencionais (MVI’s), em relação ao mesmo mês em 2024.

Ainda considerando as MVIs, o mês se destacou como o menor outubro de toda a série histórica, desde 2004. Foram 226 ocorrências em 2025, menos da metade dos casos se comparado, por exemplo, a outubro de 2016, que fechou em 449 registros.

Além disso, o Sertão ocupa lugar de destaque na tendência de queda, com redução de 52,2%, saindo de 46 casos em outubro de 2024 para 22 em 2025. Já a Região Metropolitana fechou a porcentagem do mês em 16,3%, indo de 86 para 72 ocorrências em outubro deste ano.

Táticas

Segundo a SDS, esses números são fruto de operações e táticas de segurança cada vez mais elaboradas. A polícia ostensiva pernambucana, por exemplo, vem desenvolvendo um planejamento operacional baseado em evidências, utilização de análises estatísticas, geoespaciais e mapas de manchas criminais para direcionar o policiamento às áreas com maior incidência de MVI. Apenas no mês de outubro, a atuação da PMPE resultou em 7.239 encaminhamentos a delegacias, 582 encaminhamentos por tráfico de drogas e apreensão de 399 armas de fogo.

Já a atuação da Polícia Civil tem se pautado no fortalecimento das investigações criminais, no uso intensivo de ferramentas de inteligência policial e de análise criminal e na integração permanente com as demais forças de segurança. Até o mês de outubro, a PCPE deflagrou 71 operações de repressão qualificada e cumpriu 4.801 mandados de prisão, o que representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2024.

*Com informações da assessoria



