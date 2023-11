Em Pernambuco, polícia faz esquema voltado à fiscalização nas estradas para feriado

A- A+

Por conta do feriado desta quinta-feira (2), quando se celebra o Dia de Finados, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), monta um esquema de logística especial para o trabalho de fiscalização dos veículos que trafegam pelas estradas estaduais, principalmente as que têm as praias como destino, por meio da “Operação Feriadão Seguro”.

O planejamento foi apresentado e detalhado pelo tenente Alexandre, em uma blitz montada no Complexo de Salgadinho, nas proximidades do Espaço Ciência, na tarde desta quarta-feira (1º).

Duas das vias que terão maior atenção policial no período, segundo o tenente, serão a PE-01, que dá acesso a Itamaracá, e a PE-09, que dá acesso a Porto de Galinhas.

À Folha, ele ressalta questões como segurança e fluidez das vias entre as prioridades do trabalho.

“Estamos iniciando hoje a Operação Feriadão Seguro, que visa garantir a segurança e dar maior fluidez ao trânsito, tanto nas rodovias que dão acesso ao Litoral Norte, quanto às que dão acesso ao Litoral Sul de Pernambuco. Fizemos, para esse período, um incremento de 24 viaturas para atuarmos nas principais rodovias de acesso”, diz.

Ele também dá dicas para serem realizadas antes mesmo da viagem começar.

“Antes de assumir o volante, é interessante que o condutor confira as condições do veículo, o funcionamento dos freios, a calibragem dos pneus e o funcionamento dos faróis”, lista.

Tenente Alexandre, da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

O tenente relembra que é uma obrigação de quem conduz o veículo preservar pela integridade de todos que estão a bordo, sobretudo as crianças.

“Ele tem que orientar os demais ocupantes do veículo para que estejam com os cintos de segurança afivelados. As crianças têm que estar no aparelho de retenção específico para elas. De zero a um ano, o bebê conforto; de um a quatro anos, a cadeirinha; e de quatro até 10 anos, no assento de elevação”, explica.

Agentes da PMPE abordando condutora em veículo nesta tarde, em Pernambuco | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A possibilidade de cumprir mandados de prisões durante o feriadão também foi exaltada.

“Se durante a abordagem policial, for verificado e constatado que um dos ocupantes ou o condutor do veículo esteja nessa situação, certamente será dada voz de prisão e a prisão será cumprida”, afirma.

A sede do BPRv fica localizada na rua 15 de Março, no bairro de San Martin, na capital pernambucana. Os telefones para contato são (81) 3181-3620 (central) e (81) 99488-5739 (plantão). Caso necessário, os motoristas também podem solicitar apoio ou tirar dúvidas com Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods) por meio do número 190.

