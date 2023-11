A- A+

VIOLÊNCIA Em plena luz do dia, homem é morto a golpes de faca na Praça Maciel Pinheiro, no Recife Vítima não teve nome nem idade revelados; testemunha relata discussão antes do crime

Um homem, que não teve seu nome nem idade divulgados, foi morto a golpes de faca no fim da manhã desta sexta-feira (10), na Praça Maciel Pinheiro, localizada no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

De acordo com um vendedor ambulante que presenciou o crime, o episódio aconteceu por volta das 10h30, e teve início em uma discussão entre a vítima e um outro homem, em um dos bancos do local. O comerciante pediu à reportagem para que a sua identidade não fosse divulgada.

Assim como o assento citado pelo vendedor, o chão do espaço estava com diversas manchas de sangue. Lentes de óculos de sol estavam partidas nas proximidades.

“Apareceu uma ambulância do Samu, mas passou direto. Bem depois, veio outra e parou, mas ele já estava em óbito. Se tivessem parado antes, talvez tivessem conseguido fazer os primeiros socorros. Ele estava discutindo com um outro homem, mas não sei o porquê. Ele estava com os braços abertos e sem camisa sentado no banco, aí o outro homem esfaqueou e foi embora”, disse o vendedor.

“Tá vendo, meu comparsa?”, teria sido uma das frases que o comerciante ouviu em meio ao desentendimento dos dois.

Praça Maciel Pinheiro, na área central da capital pernambucana, horas depois da morte de um homem ser confirmada | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A reportagem da Folha de Pernambuco não localizou nenhuma câmera de segurança ao redor da Praça Maciel Pinheiro que pudesse ser utilizada nas investigações para esclarecer o caso.

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que o caso foi registrado às 13h25 no sistema como "agressão por arma branca", e que nenhum atendimento de saúde foi prestado, por conta do óbito já ter sido confirmado quando a equipe chegou ao endereço.

Também por meio de um comunicado, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), quando procurada, repassou a demanda para a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Essa, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre o caso.

