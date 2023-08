Em Porto de Galinhas, pousada é flagrada realizando o furto energia elétrica

A- A+

Uma operação realizada pela Neoenergia Pernambuco em conjunto com a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística (IC) identificou um furto de energia elétrica em Porto de Galinhas. O crime, cometido por uma pousada, acontecia por meio de uma ligação direta na rede de distribuição, sem nenhum tipo de medição.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, a estimativa é que a energia furtada seria o suficiente para abastecer mais de 120 residências durante 30 dias.

Após a confirmação do crime, a distribuidora realizou a regularização do local. Agora, toda energia não medida será cobrada de forma retroativa, conforme determina a legislação do setor elétrico.

“No total, estimamos que a pousada tenha consumido mais de 18.300 kW/h por meio da ligação clandestina. É um volume considerável que é pago por todos os pernambucanos. Não podemos mais aceitar este tipo de crime que penaliza toda a população, seja com o risco de acidentes, seja com o impacto na fatura”, afirmou o supervisor da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.

Como o proprietário do estabelecimento não estava no local no momento da ação, ele será intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a infração encontrada. O furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

A Neoenergia destaca que, caso alguma pessoa desconfie de ligações clandestinas ou mesmo de furto de energia por fraude no medidor, é possível entrar em contato com a empresa por meio do telefone 116 e realizar a denúncia. Não é preciso se identificar.

