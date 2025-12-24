Qua, 24 de Dezembro

NATAL

Em praça pública ou em casa, fiéis mantêm tradição de presépios

Cena também inspira arte e vídeos que atualizam significados sociais

Presépio virou atração turística em Grão Mogol, Minas GeraisPresépio virou atração turística em Grão Mogol, Minas Gerais - Foto: Conheça Minas/Facebook

Personagens esculpidos em diferentes materiais que recordam, segundo a tradição cristã, o cenário do nascimento de Jesus compõem presépios com espaços privilegiados pelo país. Estão em espaços públicos ou mesmo na intimidade das casas.

No Brasil, o Presépio Natural Mãos de Deus, na cidade de Grão Mogol (MG), na Cordilheira do Espinhaço, a 570 quilômetros de Belo Horizonte, é conhecido como o maior do mundo a céu aberto (em caráter permanente), em uma área de 3,6 mil metros quadrados. As figuras são esculpidas em pedra.

O complexo do presépio tem 30 metros de altura. Foi idealizado pelo empresário Lúcio Marcos Bemquerer, que morreu em 2021. Toda a construção foi doada à arquidiocese de Montes Claros (MG).

Movimento
A obra é a principal responsável pelo turismo religioso na região e tem, segundo a secretaria de cultura de Minas Gerais, experimentado um crescimento de 20% de visitantes ao ano. O turismo fez crescer, em 2024, o número de empregos no setor  em pelo menos 50%.

Outra opção de visita é o presépio Som, Luz e Movimento, que tem entrada gratuita e é promovido em Brasília pelo grupo Arautos do Evangelho. Os personagens são esculpidos e são apresentados em movimento. As cenas têm narração e a automação é eletrônica. A tecnologia foi trazida dos Estados Unidos.  

Em casa
Dentro de casa, os brasileiros também não deixaram de cultivar a tradição, mesmo em dias tão cercado de telas. Afora que o valor do presépio é permanentemente ressignificado. Um dos apreciadores de presépios, o deputado federal Chico Alencar escreveu um texto e produziu um vídeo para redes sociais que teve interpretação da atriz Fernanda Montenegro, grande dama da arte dramática brasileira. 

“O presépio denuncia a sociedade desigual. Ali estão Maria, José e o menino. Família sem terra e sem teto. Ali ocorrem os pastores da noite que viviam à margem para proteger suas ovelhinhas dos lobos vorazes”, narra a atriz, a partir de texto do parlamentar e amigo.

Em tela
Outra homenagem a presépios em 2025 nasceu da inspiração da artista carioca Cora Azedo. Em cores vibrantes, e com anjos negros, ela produziu a obra em acrílico sobre tela (foto em destaque).

O destino da tela foi uma exposição de presépios em João Pessoa (PB). “Esse é o segundo presépio que eu faço”, disse a artista adepta do estilo naif.

