INVERNO Em preparação ao inverno, bairro do Ibura recebe obra de contenção definitiva de encosta Ação está sendo realizada pela Prefeitura do Recife na Rua Doutor Paulo de Biase

O bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, está recebendo uma obra de contenção definitiva de encostas. A ação, promovida pela Prefeitura do Recife, faz parte da Operação Inverno. Neste ano, essa estação acontecerá entre os dias 21 de junho e 23 de setembro.

A área onde o trabalho está sendo feito pela equipe da prefeitura é conhecida pelo grande número de morros e ladeiras.

Para essa obra, o investimento total é de R$ 2.796. 981,71.

