O Sindicato dos Rodoviários definiu, em primeira etapa da assembleia geral, aprovar greve, com início previsto para a próxima quarta-feira (26). A decisão final será na tarde desta quinta (20), quando será realizada uma segunda votação da categoria.



A assembleia é dividida em dois turnos, manhã e tarde. A decisão final será após a segunda parte da reunião, marcada para 15h30, na qual os demais profissionais definirão se desejam iniciar a paralisação, assim como também a confirmação de uma data.



Caso a decisão dos profissionais que comparecerão à tarde for similar à dos que compareceram pela manhã, os profissionais entrarão em greve em toda a Região Metropolitana do Recife (RMR).



“Se for definida a greve para o dia 26, nós estaremos abertos para ouvir uma contra-proposta da Urbana. Se isso acontecer, faremos outra assembleia e, se a categoria aprová-la, não entraremos em greve. Se não aprovarem, a greve persiste”, revelou Josival Costa, secretário geral do sindicato, sobre a possibilidade de um acordo com a Urbana-PE.





Entre as reivindicações, estão avanços da campanha salarial, direitos trabalhistas e jornada de trabalho, assim como uma maior valorização da Urbana-PE.

