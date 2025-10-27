Em primeira viagem internacional, papa rezará no porto de Beirute

A- A+

O papa Leão XIV rezará no local da explosão ocorrida há cinco anos no porto de Beirute, após um encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma viagem à Turquia e ao Líbano em novembro, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (27).

Será a primeira viagem internacional do pontífice americano desde que se tornou líder dos 1,4 bilhão de católicos em maio, após a morte do papa argentino Francisco.

A viagem de Leão começará na Turquia, por ocasião do 1.700º aniversário do Concílio de Niceia.

O papa chegará a Ancara em 27 de novembro, onde se reunirá com Recep Tayyip Erdogan e com representantes do governo, da sociedade civil e do corpo diplomático, antes de seguir para Istambul.

No dia 28 de novembro, fará uma excursão de um dia a Iznik, a antiga Niceia, onde celebrará uma oração ecumênica.

O evento terá peso histórico, uma vez que no ano 325, o primeiro concílio ecumênico da história do cristianismo reuniu 300 bispos do Império Romano e estabeleceu as bases doutrinárias ainda reconhecidas por muitas denominações cristãs.

No dia seguinte, o papa visitará a famosa Mesquita Azul de Istambul e se reunirá com o patriarca ortodoxo Bartolomeu I, antes de celebrar uma missa pública.

Leão XIV seguirá depois para Beirute, onde chegará em 30 de novembro para encontros com o presidente libanês, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro, Nawaf Salam.

No dia 1º de dezembro, visitará o túmulo de São Charbel Makhlouf, padroeiro do Líbano, no mosteiro de São Maron de Annaya, ao norte da capital.

Em um momento que promete ser de grande emoção, em 2 de dezembro, o papa fará uma oração silenciosa no local da explosão no porto de Beirute, em 2020, que deixou mais de 220 mortos e devastou grande parte da capital libanesa. Ele também celebrará uma missa pública na ocasião.

O último papa a visitar o Líbano foi Bento XVI, em 2012, enquanto a mais recente visita papal à Turquia ocorreu em 2014, quando Francisco esteve em Ancara e Istambul.

Essa viagem estava inicialmente prevista para o fim de maio e seria realizada pelo papa Francisco, falecido em 21 de abril aos 88 anos.





