Dom, 14 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo13/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

Em primeiro dia de Mutirão Nacional, IMIP realiza mais de 100 cirurgias eletivas

Objetivo da ação é dar vazão à fila de espera dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)

Reportar Erro
IMIP inicia Mutirão Nacional de Cirurgias dos FilantrópicosIMIP inicia Mutirão Nacional de Cirurgias dos Filantrópicos - Foto: Assessoria de Imprensa/Divulgação

O IMIP deu início, neste sábado (13), à mobilização do Mutirão Nacional de Cirurgias dos Filantrópicos, uma iniciativa da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB) através do Ministério da Saúde, com apoio das Secretarias Estadual e Municipais de Saúde, no âmbito do Programa “Agora Tem Especialistas”.

Leia também

• Hospital das Clínicas inaugura novas UTIs neonatais e alojamento para mães

• Cantata de Natal IMIP realiza edição inclusiva na fachada do Hospital Pedro II

• Mutirão nacional mobiliza Hospital das Clínicas para ampliar cirurgias e exames

Dando vazão à fila de espera e beneficiando usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o complexo hospitalar realizou, neste primeiro dia, 108 procedimentos entre cirurgia vascular, geral, urológica, ginecológica, pediátrica, plástica e otorrinolaringológicas. 

Neste domingo (14), a partir das 9h30,  a superintendente-geral do IMIP, Tereza Campos, receberá na instituição o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e o superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Carvalho.

Com informações da assessoria 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter