Saúde Em primeiro dia de Mutirão Nacional, IMIP realiza mais de 100 cirurgias eletivas Objetivo da ação é dar vazão à fila de espera dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)

O IMIP deu início, neste sábado (13), à mobilização do Mutirão Nacional de Cirurgias dos Filantrópicos, uma iniciativa da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB) através do Ministério da Saúde, com apoio das Secretarias Estadual e Municipais de Saúde, no âmbito do Programa “Agora Tem Especialistas”.

Dando vazão à fila de espera e beneficiando usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o complexo hospitalar realizou, neste primeiro dia, 108 procedimentos entre cirurgia vascular, geral, urológica, ginecológica, pediátrica, plástica e otorrinolaringológicas.

Neste domingo (14), a partir das 9h30, a superintendente-geral do IMIP, Tereza Campos, receberá na instituição o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e o superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Carvalho.

