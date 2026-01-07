Em primeiro evento do ano, Lula anuncia ao lado de Dilma rede de hospitais inteligentes do SUS
Banco dos Brics aprovou financiamento de R$ 1,7 bilhão para instituto
Em seu primeiro evento público do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, a criação de uma rede nacional de hospitais com serviços inteligentes do SUS.
O ato teve a presença da ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente preside o NDB, conhecido como Banco dos Brics.
O NDB aprovou um financiamento de R$ 1,7 bilhão para a implantação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil), que funcionará no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Dilma discursou no ato.
O instituto vai atender pacientes com uso de inteligência artificial e terá foco em medicina de alta precisão. O Ministério da Saúde acredita que conseguirá reduzir em até cinco vezes o tempo de espera por atendimento em situações de emergência.
Durante o evento, Lula lembrou da queda que sofreu em outubro de 2024 e reclamou da demora de três horas para conseguir ser transportado para São Paulo porque não tinha avião.
— No aeroporto (de São Paulo), a equipe médica tinha quatro pessoas, tinha dois médicos chorando achando que eu podia ter entrado em coma no avião. Com esse anúncio espero que a gente coloque uma coisa inteligente aqui em Brasília — brincou o presidente.